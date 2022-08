Ţările UE trebuie să reutilizeze apele uzate, îndeamnă Comisia Europeană

"Resursele de apă dulce sunt rare (...). Este datoria noastră să încetăm să risipim apa şi să utilizăm această resursă mai eficient", a subliniat comisarul pentru mediu Virginijus Sinkevicius în recomandările sale către statele membre pentru reutilizarea apei în sectorul agricol.



Peste 40.000 de milioane de metri cubi de apă sunt tratate în fiecare an în UE, dar numai 964 de milioane de metri cubi sunt reutilizate, potrivit datelor furnizate de Comisia Europeană.



Reutilizarea apei este practicată în mod curent şi cu succes în mai multe state membre UE, precum şi în Israel, California, Australia şi Singapore, precizează Comisia. Franţa este dată ca exemplu, cu 7,7 milioane de metri cubi de ape uzate tratate reutilizate în fiecare an.



"Dar această practică este până acum folosită sub potenţialul său în UE", deplânge executivul european.



Absenţa cadrului de susţinere pentru reutilizarea apelor şi puţinele informaţii deţinute de public privind avantajele acestei tehnologii sunt două obstacole majore care împiedică o răspândire mai largă a acestei practici în rândul Celor 27, a subliniat acesta.



Stimulente legislative şi financiare mai puternice ar putea ajuta Europa să reutilizeze peste 6 miliarde de metri cubi de apă în fiecare an până în 2025, preconizează executivul comunitar.



Penuriile de apă afectează până în prezent 11% din populaţia UE şi 17% din teritoriul său, dar situaţia este mai îngrijorătoare în jurul Mediteranei, unde circa 50% din populaţie trăieşte sub un stres hidric constant în timpul verii.



Secetele şi penuriile de apă riscă să devină din ce în ce mai frecvente şi mai grave pe viitor, insistă Comisia Europeană în avertismentul ei. Ele afectează agricultura, turismul şi industria şi pot avea un impact enorm asupra mediului. Întrucât există prea puţină apă în râuri şi lacuri, zonele umede seacă, iar apa sărată se poate infiltra în resursele de apă subterană.



UE a adoptat o reglementare privind reutilizarea apei, aplicabilă din iunie 2023. Comisia Europeană a propus, în plus, revizuirea legislaţiei europene privind emisiile industriale şi privind tratarea apelor urbane uzate pentru a încuraja reutilizarea apei.

Avertisment de la nivel înalt, în privința crizei energetice. Ursula von der Leyen: UE trebuie să se pregătească pentru „situaţia cea mai rea”

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat luni a avertizat asupra unei escaladări a crizei energetice din cauza disputei cu Moscova, pe fondul sancţiunilor adoptate din cauza invaziei ruse din Ucraina, relatează DPA.

"Întrucât Rusia a suspendat deja parţial sau integral aprovizionarea cu gaz către 12 state membre UE, trebuie să ne pregătim cu toţii pentru situaţia cea mai rea", a declarat Ursula von der Leyen într-un interviu pentru ziarul spaniol El Mundo.



Rusia a suspendat recent livrările de gaz către mai multe state UE, între care Polonia, Bulgaria şi, sâmbătă, către Letonia, pentru refuzul lor de a plăti în ruble pentru aceste livrări.



Exigenţele de plată în ruble sunt legate de tentativele Kremlinului a de a uşura impactul sancţiunilor occidentale asupra Rusiei din cauza invadării Ucrainei.



Rusia a diminuat şi livrările către Germania, principala putere economică a UE, din cauza unor aşa-zise lucrări de mentenanţă, gest perceput drept o replică la sancţiunile occidentale.



Preocupările tot mai mari privind criza energetică au determinat blocul comunitar să convină săptămâna trecută asupra unui plan de urgenţă pentru această iarnă. Aceste măsuri "ne vor ajuta să ne satisfacem nevoile de aprovizionare pentru iarnă", a spus Ursula von der Leyen.



"În doar o săptămână, UE a convenit să facă un pas decisiv şi fără precedent pentru a contracara ameninţarea lui (Vladimir) Putin de a tăia complet aprovizionarea cu gaz", a spus ea, referindu-se la preşedintele rus.



Spania, la fel ca alte state UE, s-a opus iniţial planului de urgenţă, dar în cele din urmă l-a aprobat după ce şi-a asigurat unele concesii.



Von der Leyen, care a răspuns pe e-mail întrebărilor El Mundo, a salutat decizia guvernului spaniol. "Încă o dată, aici este vorba despre solidaritate europeană", a afirmat ea, potrivit Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News