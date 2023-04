Suntem campioni la timpul petrecut în online. "Ne dăm" pe net cu orele, mai mult decât europenii și americanii, arată sondajele

Oamenii petrec din ce în ce mai mult timp online, fie pentru a se conecta cu alții, a se informa sau a se distra. O arată și un sondaj recent potrivit căruia timpul mediu de navigare pe internet în 2022 a fost de 397 de minute (6 ore și 37 de minute) pe zi. Aceasta echivalează cu un număr uimitor de 2.415 ore pe an, adică aproape 30% din timpul nostru.

Există și vești bune! Timpul zilnic petrecut online a scăzut cu 4,8% sau 20 de minute față de 2021, pe măsură ce am depășit treptat pandemia. Datele provin din datele furnizate de Meltwater, și We Are Social. Datele analizează tendințele de utilizare a internetului la nivel mondial în rândul utilizatorilor de internet cu vârste cuprinse între 16 și 64 de ani.

Timpul petrecut online variază semnificativ de la o țară la alta. Sud-africanii sunt cei mai dependenți de internet, cu o medie de 578 de minute (9 ore și 38 de minute) petrecute online în fiecare zi, cu trei ore mai mult decât media globală. Pe locul al doilea se află brazilienii (572 min. – 9 ore și 32 de minute), urmați de filipinezi (554 min. – 9 ore și 14 minute).

Românii, înaintea tuturor

Românii, se află peste media mondială, de 397 minute (6 ore și 37 min.). Potrivit sursei citate, un român petrece zilnic, în medie, 7 ore și trei minute (423 de minute), mai mult decât americanii, clasați cu o poziție mai jos, cu 419 minute pe zi adică 6 ore și 59 de minute și mai mult decât majoritatea europenilor. Majoritatea țărilor europene petrec mult mai puțin timp online decât media mondială. Austriecii dedică zilnic 322 de minute (5 ore și 22 de minute) utilizării internetului, în timp ce germanii petrec 312 minute (5 ore și 12 minute). Dintre toate țările europene incluse în studiu, Danemarca dedică cel mai puțin timp pentru a fi online, cu o medie de 298 de minute (4 ore și 58 de minute) petrecute zilnic pe internet.

În Europa, doar portughezii dedică mai mult timp online-ului, cu o medie zilnică de 7 ore și 37 de minute (457 min.). În schimb, țările din Asia de Est au una dintre cele mai mici medii zilnice de utilizare a internetului, chinezii petrecând 325 de minute (5 ore și 25 de minute) online, urmați de Coreea de Sud cu 321 de minute (5 ore și 21 de minute) și Japonia cu doar 225 de minute (3 ore și 45 de minute) – cea mai mică medie dintre toate țările incluse în studiu. Singura excepție este Taiwanul, cu un timp mediu zilnic de utilizare a internetului de 434 de minute (7 ore și 14 minute).

