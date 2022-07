Submarine Scorpene, din Franţa în România. Valuri pe plan extern. Chirieac: Am pune Rusia mai mult pe gânduri. România are această şansă

Vasile Dîncu, Ministrul Apărării Naționale, a declarat, în cadrul interviului acordat DefenseRomania în cursul săptămânii trecute, că planul de înzestrare al Forţelor Armate Române include submarine franceze Scorpene și elicoptere franceze. De asemenea, Vasile Dîncu a ţinut să precizeze că a fost semnată o scrisoare de intenție cu ministrul francez al apărării în acest sens.

„Noi am semnat o scrisoare de intenție cu ministrul Apărării din Franța pentru un viitor proiect pentru care am început deja demersurile pentru a îl duce în Parlament. Este vorba de un proiect legat de submarine Scorpene și de elicoptere. E o scrisoare de intenție pe care am făcut-o cu Guvernul francez. Avem în vedere acest program în viitor pe care încercăm să îl fundamentăm”, a precizat ministrul Vasile Dîncu, în exclusivitate pentru DefenseRomania.

De la această ştire, pe plan internaţional au apărut mai multe reacţii, arată Antena 3. Experţi internaţionali arată că, dacă ar avea astfel de active, România ar putea înlocui Turcia în Marea Neagră, pe capacităţi de apărare. De asemenea, publicaţii internaţionale vorbesc despre un posibil război între Rusia şi România, dacă autorităţile de la Bucureşti achiziţionează aceste submarine. Analiza este disponibilă în Naval News (AICI).

Într-o intervenţie telefonică la Antena 3, Bogdan Chirieac, analist de politică externă, afirmă însă că un război cu Rusia ar fi exclus, la fel cum exclusă ar fi şi înlocuirea Turciei în Marea Neagră. Acesta vorbeşte, însă, despre şansa pe care ar avea-o România, dacă NATO ar transforma ţara noastră într-o putere navală.

"Cu o marină puternică, am pune Rusia mai mult pe gânduri"

"Nici nu ne-am imaginat atunci când ministrul Vasile Dîncu a dat ştirea la Defense Romania că va provoca astfel de valuri pe plan internaţional. Sunt analize pertinente şi mi se pare foarte interesant lucrul acesta. că România este presată de NATO să ia locul Turciei în Marea Neagră. Greu de luat locul Turciei în Marea Neagră, fiindcă, geostrategic, Turcia controlează strâmtorile de la Marea Neagră, Bosfor şi Dardanele.

Dar, în această zonă, probabil că, cu o marină militară puternică, am pune Rusia mai mult pe gânduri. Sigur, în opinia mea este exclus un război între Rusia şi România. În primul rând că nu va fi un război cu România, va fi un război cu NATO. Dar, iată, ţinând seama şi de convenţia de la Montreux, unde alte nave care nu aparţin ţărilor riverane nu pot rămâne în ape militare, decât în Marea Neagră 21 de zile, soluţia este să înarmezi România. Faţă de care nu ai niciun fel de reticenţă cum că s-ar înţelege pe la spate cu Rusia, cum e Ungaria şi cum e Bulgaria, unde guvernul a fost pur şi simplu dat jos de către Moscova, cum spunea premierul Petkov. Interesele culturale, etnice, între Bulgaria şi Rusia sunt uneori apropiate sau, în orice caz, au istorie îndelungată", a precizat Bogdan Chirieac pentru sursa citată.

Şansă pentru România. "Dacă NATO vrea să facă România o putere navală, e un lucru deosebit"

"România are şi această şansă. Dacă NATO vrea să facă din România o putere navală, în Marea Neagră, la noi în băltoacă, nu o putere navală mondială precum SUA, China, Marea Britanie, este un lucru într-adevăr deosebit. Pentru că înseamnă mult şi pentru Constanţa, şi pentru litoralul românesc al Mării Negre, şi pentru Dobrogea, pentru toată ţara. Valorificăm şi canalul, valorificăm multe lucruri.

Reticenţa vizavi de submarine este pentru că e o piaţă specială. Aţi văzut disensiunile dintre SUA şi Franţa pe submarinele australiene, a fost un contract uriaş anulat. Aici măcar mergem cu Franţa, care e şef de grup NATO la Kogălniceanu. Eu zic că sunt perspective. Un submarin e o armă foarte scumpă şi greu de întreţinut şi operat. Dincolo de profesionalism, costă mulţi bani", a concluzionat Bogdan Chirieac.

