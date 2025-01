"Șoc și multă durere". Tusea "măgărească" face tot mai multe victime. Dr. Mihai Craiu: Produce o boală gravă, posibil mortală, dar ar putea fi prevenită

Medicul pediatru Mihai Traiu a transmis un mesaj dureros în care vorbește despre sfârșitul tragic al unui sugar și situația gravă în care se află un alt bebeluș de 5 luni din cauza tusei convulsive, cunoscută și drept "tuse măgărească", care produce o boală gravă, posibil mortală la copiii mici și despre care mulți nu știu că poate di prevenită prin vaccinare.

"Șoc și multă durere. Ce poți să îi spui unui părinte căruia îi moare copilul? Am hotărât să nu scriu imediat la cald... Am decis să las emoțiile, frustrarea, furia neputincioasă, nevoia de a striga în pustiu să se stingă. După moartea unui sugar ce a făcut toate complicațiile descrise ale tusei convulsive (pertussis), săptămâna trecută.

Au trecut niște zile și realitatea crudă, rece, implacabilă a epidemiologiei a revenit brusc în spitalul nostru. Ca un duș rece, așa am simțit când ascultam pe colega mea citind raportul de gardă. Astă noapte alt sugar foarte mic (5 săptămâni) s-a internat în Compartimentul de Terapie Intensivă cu o stare gravă, fiind transferat in extremis de la un spital județean. Eforturile exemplare ale întregii echipe de gardă și în special ale asistentelor din tura de noapte au dus la stabilizarea copilului care respira extrem de greu. Acum este ventilat mecanic neinvaziv și sperăm să fie un copil vindecat. Dușul rece a fost rezultatul la testarea PCR multiplex. Copilul are tuse convulsivă, adică "tuse măgărească" cum i se spune popular.

Și acesta... De ce? De unde? Căci un nou născut nu se plimbă singur... Foarte probabil din familie. Asta urmează să dovedească ancheta epidemiologică a experților de la Direcția de Sănătate Publică a respectivului județ. Și astfel vom afla, din nou, că legile drastice ale epidemiologiei nu au nevoie nici de aprobarea noastră și nici de știința noastră pentru a funcționa... matematic.

Dr. Mihai Craiu: Tusea convulsivă ar putea fi prevenită prin vaccinare

Agenții patogeni pot să se transmită la diverse persoane, să producă boală sau chiar moarte ȘI dacă nu nu i-am văzut sau nu credem în existența lor. Oare câți copii, câte familii trebuie să mai sufere pentru că emoțiile, patima și știrile false ne duc în zone periculoase pentru sănătatea noastră?!?

Închei cu semnalul din mesajul de mai jos - tusea convulsivă produce o boală gravă, posibil mortală la copiii mici. Și care ar putea fi prevenită prin vaccinarea gravidei în ultimul trimestru de sarcină sau a sugarilor la 2, 4 si 11 luni de viață, respectiv a rudelor care stau în aceeași casă cu acest sugar mic, imediat după naștere.

Din păcate semnalul tras de Centrul European al Controlului Bolilor Transmisibile ECDC de anul trecut a trecut neobservat. Este posibil ca să apară și alte cazuri similare. Ce trist! Îmi fac datoria de medic și cetățean responsabil să răspund întrebărilor pertinente despre această boală", a scris medicul pediatru pe pagina sa de Facebook.

