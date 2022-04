Femeile din Mariupol nasc în subsoluri. Situația se înrăutățește în orașul controlat parțial de forțele ruse/ Kremlinul face noi schimbări de strategie (VIDEO)

Serviciile de informații din Marea Britanie au declarat că situația umanitară din oraș se „înrăutățește”.

„Majoritatea celor 160.000 de locuitori ai orașului nu au lumină, comunicații, medicamente, căldură sau apă. Forțele ruse au împiedicat accesul umanitar, susținând probabil apărătorii să se predea”, se arată în ultimul său comunicat, citat de BBC.

Mariupol a fost încercuit de forțele ruse de la începutul lunii martie. Armata ucraineană a declarat astăzi că trupele sale resping atacurile asupra orașului de mai bine de 40 de zile.

Un videoclip care a ajuns pe rețelele de socializare arată cum o mamă a fost nevoită să nască în buncărul unde se ferea de bombardamentele Rusiei.

Imagine giving birth in sieged Mariupol, under constant bombardment. Imagine singing to your newborn like this in a bomb shelter. Imagine escaping the blockaded city with him in your arms, risking your life at every single step. Ukrainians don’t have to imagine. This is our life. pic.twitter.com/NqOsROwL2b