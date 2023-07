Singurul român care a luat premiul Oscar. S-a iubit cu Marilyn Monroe şi are o stea pe Walk of Fame

Jean Negulesco a fost un regizor, scenarist și artist român-american. S-a născut la 29 februarie 1900 în Cumpăna, județul Constanța, România și a murit la 18 iulie 1993 în Marbella, Spania. Negulesco era cunoscut pentru abilitatea sa de a combina povestea, stilul vizual și interpretarea pentru a crea filme captivante și memorabile. A avut o carieră de succes în industria filmului și a adus contribuții semnificative în domeniul cinematografiei. Drumul spre succes, însă, nu a fost unul uşor.

După ce a studiat la Academia de Arte Frumoase din București, a călătorit în Franța și a lucrat ca ilustrator și caricaturist pentru publicații cunoscute precum "La Vie Parisienne". Iniţial, tatăl său a vrut să îl trimită la Paris să studieze economia și administrația, însă tânărul Jean s-a înscris în schimb la Școala de arte „Académie Julian“, determinându-şi părintele să nu-i mai trimită alocaţia lunară, convins că în acest fel îl va face să renunțe la visurile artistice.

Pentru că nu a reușit, Jean a ajuns să facă tot felul de munci pentru a se întreține, inclusiv spălatul vaselor într-un cunoscut restaurant. Acolo l-a întâlnit pe sculptorul Constantin Brâncusi și aşa a ajuns să descopere artiști mari ca Pablo Picasso, Tristan Tzara și René Clair, scrie Los Angeles Times.

În anii '30, Jean Negulesco a luat marea hotărâre şi s-a mutat în Statele Unite. Aici a început să lucreze în industria filmului de la Hollywood. S-a remarcat ca scenarist și a fost implicat în crearea unor filme celebre precum "Three Strangers" (1946) și "Johnny Belinda" (1948), pentru care a fost nominalizat la premiile Oscar.

Ulterior, s-a dedicat regiei și a realizat o serie de filme notabile cum ar fi "How to Marry a Millionaire" (1953), "Titanic" (1953) și "Three Coins in the Fountain" (1954). De-a lungul carierei sale, a colaborat cu actori celebri precum Marilyn Monroe, Lauren Bacall, Humphrey Bogart și Kirk Douglas.

Are stea pe Walk of Fame

Jean Negulesco este singurul român care are o stea pe „Walk of Fame” și ale cărui filme au primit patru premii Oscar. Și totuși, numele său nu este atât de cunoscut în România. Considerat unul dintre cei mai de succes regizori din Hollywoodul anilor ’40-’50, acestaa filmat peste 60 de filme de succes, colaborând cu vedete de succes, precum Marilyn Monroe, Cary Grant, Greta Garbo, Sophia Loren, Fred Astaire, Lauren Bacall și Joan Crawford. În plus, pentru cei care nu știu, primul film „Titanic” cu sunet, din 1953, îi poartă semnătura. Pentru toate acestea a primit recunoaştere la Hollywood şi are chiar şi stea pe Walk of Fame.

Foto: Wiki Commons

S-a căsătorit cu o americancă bogată și divorțată din Chicago

S-a căsătorit cu o americancă bogată și divorțată din Chicago, Winifred Hayers Havlicek, care i-a făcut cadou de nuntă o expoziție în celebra galerie din Paris „Campagne Première”. Negulescu s-a stabilit întâi a New York, apoi la Washington. Cu toate acestea, a divorțat și s-a trezit pe coasta Pacificului, în California. A lucrat în diferite echipe de filmare, ca asistent regizor până când, după mulți ani de muncă, a devenit regizor.

Cum a cunoscut-o pe Marilyn Monroe

Marilyn Monroe i-a fost prezentată de bunul ei prieten de la revista „Life”, John Florea, iar în timpul filmărilor, se spune că Negulesco și frumoasa actriţă au avut parte și de o poveste de dragoste. A continuat să regizeze filme până în 1970, când a lansat pelicula „Hello-Goodbye”, și și-a petrecut ultimii ani ai vieții în Spania, la Marbella, unde și-a cumpărat o proprietate.

În 1968, s-a întors în România. În timpul vizitei, Negulesco ar fi fost de acord să regizeze o coproducție româno-americană, un remake al „Masca lui Dimitrios”, dar proiectul nu s-a materializat niciodată.

În 1992, a fost ales membru de onoare al Academiei Române. Mihnea Gheorghiu, președintele Asociației Cineaștilor, tot din Craiova, a înființat Fundația Internațională „Jean Negulescu” cu scopul de a promova, în orice mod posibil, modelul și opera marelui cineast. În Craiova, orașul natal, s-a înființat o filială unică a fundației, a fost pusă o placă pe casa în care s-a născut regizorul, a fost numit un cinematograf în cinstea sa, i s-a acordat titlul de cetățean de onoare post-mortem și i s-a dat numele unei străzi. În anii următori însă, multe inițiative ale filialei s-au epuizat.

Astăzi, cinematograful „Jean Negulescu” nu mai este în funcțiune, clădirea a fost reconstruită între timp, iar în patrimoniul Arhivei Naționale de Filme există doar câteva pelicule regizate de cineastul român.

