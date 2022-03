Simona Halep are antrenor pentru turneele din SUA. E de la Academia Patrick Mouratoglou

În Statele Unite ale Americii, Simona Halep va merge însoțită și de un antrenor, Morgan Bourbon, un francez de 29 de ani.

Aceasta s-a pregătit la academia Mouratoglou, de unde provine şi Bourbon, şi a vorbit despre această experienţă. De menţionat că Patrick Mouratoglou a antrenat-o pe Serena Williams.

”A fost foarte bine. O experiență deosebită. M-am simțit bine și a fost o săptămână plină de antrenamente. (Despre turneele din SUA) Nu cred că va fi ceva foarte diferit. Am mai jucat aceste turnee de foarte multe ori. Sunt bine, m-am antrenat bine și asta contează. Voi ajunge acolo și voi vedea ce pot să fac.

Bineînțeles că poți juca fără antrenor, dar ca să faci performanță maximă, din punctul meu de vedere, îți trebuie cineva alături, care să aibă încredere în tine și să te ajute în momentele grele. Eu consider că antrenorul este important într-o echipă. Da, este o chestie temporară. O să fie un antrenor de la Academia ”Patrick Mouratoglou” la Indian Wells și Miami cu mine, și după aceea o să vedem”, a declarat Simona Halep, conform Digisport.ro.

”Eu cred că tot timpul se poate mai mult, aşa gândesc eu zi de zi. Dar am jucat destul de slab ultimul meci, nu am simţit prea bine mingea, pentru că a fost un vânt puternic, dar şi adversara a fost foarte agresivă. Şi aşa s-a terminat. Nu am să îmi reproşez nimic, şi am să vă spun de ce, am fost super tare şapte ani, timp în care am stat în top 5. Acum îmi dau seama cât de greu este să fii acolo şi să te menţii săptămână de săptămână. A fost un an greu care m-a scos din ritm, cu accidentările pe care le-am avut, nu am jucat atât cât mi-aş fi dorit. Şi cum eu sunt o jucătoare care-şi ia încrederea din meciuri, am suferit mai mult. Dar sunt sănătoasă, sunt bine, joc turnee şi asta contează. A fost o perioadă lungă în care am tras săptămână de săptămână, dar acum privesc tenisul altfel. Am aceeaşi dorinţă, însă trebuie să am şi răbdare”, a declarat Halep la Aeroportul Henri Coandă.



Ea a precizat că în următoarea perioadă urmează să se decidă în privinţa alegerii unui antrenor, fiindu-i greu să performeze singură la acest nivel. Halep a exclus o colaborare cu fostul său antrenor Darren Cahill.



”Tot timpul am spus că antrenorul este foarte important în echipă, dar momentan nu am niciun plan şi nu m-am gândit ce o să fac, dar cu siguranţă va apărea un antrenor. Pentru că la nivelul acesta este greu să fiu singură. Nu este un lucru vital, dar va veni şi ziua în care o să îmi iau antrenor. Momentan vreau să aleg pe feeling. Darren are o jucătoare şi nu se pune problema aşa acum”, a mai spus Halep.

