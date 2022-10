Simona Halep a fost depistată pozitiv la roxadustat. Medicul Adriana Limona: În mod sigur nu a fost luat din alimentație

Vestea dopajului Simonei Halep a venit ca un șoc pentru lumea sportivă română. Au fost deja analizate scenarii care presupun un dopaj accidental, însă un lucru a fost sigur: ambele probe prelevate de la Simona Halep au ieșit pozitive pentru roxadustat. În această privință, medicul Adriana Limona, Institutul de Medicină Sportivă, a exclus scenariul în care substanța ar fi fost prezentă în alimentația tenismenei.

”În mod sigur, din alimentație nu cred, doar prin medicație. Există ca atare sau există inclusă în alte clase de medicamente. De exemplu, se folosește la pacienții care trec prin ședințe de dializă”, a afirmat medicul Adriana Limona, reprezentant al Institutului de Medicină Sportivă.

A vrut cineva să îi facă rău Simonei Halep?

În privința nevinovăției sportivei, medicul Limona a explicat care sunt pașii ce urmează.

”Probabil că Simona va merge în tribunalul sportiv. Nu este ușor, dar au fost cazuri când s-a demonstrat și nevinovăția, numai că este, mă repet, foarte, foarte dificil. Există o serie de factori, anturajul sau oamenii din jur, care pot fi acuzați sau se poate demonstra că cineva i-a făcut cu intenție așa ceva. Toate lucrurile trebuie demonstrate”, a mai spus dr. Limona la Antena 3.

Ce este roxadustatul

Conform Agenţiei Europene a Medicamentului, roxadustatului este substanţa activă dintr-un medicament utilizat la adulți pentru tratarea simptomelor anemiei (număr mic de globule roșii) cauzate de insuficiență renală cronică (diminuarea progresivă, pe termen lung, a capacității rinichilor de a funcționa bine).

Doza inițială se stabilește în funcție de greutatea pacientului, fiind apoi ajustată pentru a se obține și menține valori ale hemoglobinei (proteina din globulele roșii care transportă oxigenul în organism) între 10 și 12 g/dl.

Simona Halep, depistată pozitiv la un control antidoping. Primul mesaj al sportivei. Fusese anunţată încă de pe 7 octombrie

Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, vineri, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.

"Astăzi începe cea mai grea luptă a vieţii mele, lupta pentru adevăr. Am fost informată că am fost depistată pozitiv la o substanţă numită roxadustat, într-o cantitate foarte mică. Este şocul vieţii mele.

De-a lungul carierei mele, ideea de a trişa nu mi-a trecut niciodată prin minte, pentru că este împotriva tuturor valorilor conform cărora am fost educată. Sunt extrem de confuză şi mă simt trădată, în faţa acestei situaţii nedrepte. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat niciodată, cu bună ştiinţă, vreo substanţă interzisă şi am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieşi la suprafaţă.

Nu este despre titluri sau bani. Este vorba de onoare şi despre povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani", a scris Halep pe Instagram.

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a suspendat-o provizoriu pe Simona Halep. Testul a fost realizat în timpul turneului US Open, de luna trecută. Află mai multe AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News