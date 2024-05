Se mută din nou alegerile prezidențiale? Marcel Ciolacu răspunde zvonului lansat din PNL: S-a terminat!

„Este real zvonul, lansat de domnul Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, public lansat, că aveți în vedere strămutarea din nou a alegerilor prezidențiale?”, l-a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac pe premierul Marcel Ciolacu, în direct la Antena 3 CNN.

„Exclus acest lucru. Adică ce facem? Am mai auzit teorii: 'Domnule, e în funcție de cum vor fi voturile, cum se va întâmpla'. Am anunțat un calendar, sunt prim-ministrul al României. Am ieșit cu un calendar, cu o decizie în coaliție, să știe toată lumea să își facă programul. Eu știu că e o contradicție între președintele Marcel Ciolacu de la PSD și primul-ministru. Domnule, dacă mi-am asumat niște lucuri din funcția de prim-ministru, s-a terminat”, a răspuns premierul în emisiunea realizată de Răzvan Dumitrescu.

„E o decizie pe care ne-am asumat-o”

Întrebat dacă mută alegerile din septembrie în cazul în care insistă președintele PNL, Nicolae Ciucă, premierul a răspuns: „Nu există. E o decizie pe care ne-am asumat-o amândoi, în coaliție”.

De asemenea, prim-ministrul Marcel Ciolacu a spus că ideea unui candidat comun pentru prezidențiale nu este exclusă.

