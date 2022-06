Sfaturi și trucuri pentru creșterea genelor

Creșterea genelor în mod natural este posibilă, datorită unor produse specifice și unor metode de creștere a genelor pe care probabil nu le cunoști încă. Nu, nu vorbim doar despre ulei de ricin, ci despre uleiuri 100% naturale, seruri, picături și remedii care pot susține creșterea fiziologică a genelor tale. Dacă ai genele scurte și vrei să știi cum să le faci să crească, descoperind toate metodele de a-ți face genele lungi, trebuie doar să citești în continuare!





Uleiuri, seruri si picături specifice pentru gene

Există mai mult de un ulei pe piață pentru a crește genele, precum și seruri specifice care conțin ingrediente pentru a-ți face ochii să arate ca ai unei căprioare.

Atât uleiul, cât și serul trebuie aplicate în fiecare seară înainte de culcare, aplicând produsul ca un creion de ochi și apoi răspândindu-l de la baza liniei părului spre vârfuri. Ingredientele stimulează, hidratează și întăresc foliculii de păr potrivit Gamax.





Remedii naturale pentru creșterea genelor

Există multe remedii naturiste pentru a crește genele: unul foarte popular este acela de a întinde ulei de măsline pe gene, de la bază până la lungimi. Un altul este de a stimula creșterea naturală a genelor prin ”masarea” pleoapelor timp de 5 sau 10 minute pe zi. Evident, veridicitatea rezultatului variază de la persoană la persoană și este întotdeauna indicat să folosiți produse specifice precum cele menționate mai sus.





Ce ar trebui folosit pentru a crește genele?

Prin urmare, pentru a stimula creșterea genelor , este posibil să utilizați:

Vitamina H

Antioxidanți

Ulei de măsline sau ulei de ricin

Vitamina H (biotina) promovează creșterea părului și, de asemenea, ajută la întărirea acestuia. Acest element are aceleași proprietăți atât pentru păr cât și pe gene. Această vitamină este ușor disponibilă atât în ​​unele alimente, cât și în numeroase produse cosmetice de pe piață. Este solubil și poate fi găsit în alimente precum migdale, banane și cereale integrale.

Antioxidanții, pe de altă parte, includ vitaminele C și E, care sunt importante pentru creșterea părului. Absența vitaminei C ar putea duce la o uscare specială a scalpului și a părului. De fapt, vitamina C poate bloca deteriorarea genelor, ajutând la vindecarea și repararea naturală a genelor și a părului.

Vitamina E, pe de altă parte, crește circulația sângelui. Această acțiune specială poate ajuta, de asemenea, scalpul și părul. Aceste vitamine pot fi găsite în citrice și legume cu frunze verzi.

Uleiul de măsline este cunoscut nu numai pentru alimentație, ci și pentru numeroasele sale proprietăți benefice în domeniul cosmetic. De fapt, uleiul de măsline are mai multe utilizări, datorită în primul rând proprietăților sale extrem de hidratante.

Pe lângă uleiul de măsline, uleiul de ricin a devenit foarte popular: tamponarea unei cantități mici din aceste uleiuri de la baza genelor pe toată lungimea în fiecare noapte ajută la creșterea și, de asemenea, face genele mai groase și mai puternice.

Ulei de ricin: între adevăr și legendă

Ulei de ricin pentru creșterea genelor: de câte ori l-am auzit? Cu siguranță de multe ori, și există un sâmbure de adevăr. Uleiul de ricin este un lichid vegetal foarte bogat in Vitamina E, obținut prin presarea plantei de ricin. Trebuie aplicat după curățarea perfectă a genelor, îndepărtând tot machiajul. Proprietățile acestui ulei sunt mai presus de toate de întărire.

Proteina din soia este, de asemenea, foarte utilă în stimularea creșterii genelor. Se poate întâmpla ca genele să slăbească tocmai din cauza dietei: alimentația corectă, de fapt, este adesea subestimată.

Carnea albă, cerealele, fructele și legumele bogate în vitamine sunt ingrediente excelente pentru îmbunătățirea genelor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News