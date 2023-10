Începând de anul viitor, în ziua de 15 iulie se va sărbători Ziua Mărcii Poștale Românești. S-a decis azi prin vot în Senatul României. "Timbrul are ziua lui! Mulți dintre noi am trăit în perioada în care timbrul era o formă de refugiu, dar mai presus de orice, acesta reprezintă un mijloc de educație. Mărcile poștale românești evocă personalitățile care au făcut posibilă România, a celor care i-au dat identitate, prezintă tradițiile care ne definesc ca popor, a românilor care au avut performanțe și care ne fac să fim mândri de originea noastră, oriunde am merge în lume. Alături de simbolurile naţionale care au căpătat prin tradiţie drept de consacrare şi recunoaştere constituţională, si avem astfel în art 12 din Constituție – tricolorul, ziua natională, imnul național, stema României, pot fi invocate cu egală îndreptăţire să fie recunoscute, diferite alte elemente de identitate istorică, politică, culturală, sportivă etc., prin care naţiunile fac cunoscut lumii patrimoniul lor spiritual, cultural şi îşi pun în valoare spiritul creativ. Un astfel de element, cu puternic potenţial identitar naţional este timbrul poştal românesc „Capul de bour”.

Timbrul a fost tipărit la Iaşi, într-o primă emisiune, sub egida Poştei Domneşti a Principatului Moldovei la data de 15 iulie 1858.La inițiativa mea și a colegului Lucian Romașcanu, Senatul a votat astăzi consacrarea "Zilei Mărcii Poștale Românești" pe 15 iulie și recunoașterea timbrului ca promotor al identității naționale, dar și a rolului pe care îl poate juca în educarea tinerelor generații", a scris Robert Cazanciuc, vicepreședintele Senatului pe pagina personală de Facebook.

