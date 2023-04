Senatorul Ion Mocioalcă, revoltat de gestul conducerii Camerei de Comerţ Caraş Severin: "Lucrări de artă sunt gata să fie distruse din ignoranţă şi lipsă de bun simţ"

"Consider că doar o persoană incultă și lipsită de bun simț poate recurge la astfel de gesturi, de a distruge efectiv opere de artă care nu-i încurcă cu nimic și care sunt parte din istoria și trecutul unei clădiri pe care acum vremelnic o conduc. Dacă nu suntem capabili să dezvoltăm proiecte care să rămână în urma noastră, măcar să păstrăm și să conservăm ce avem. Cu stupoare și regret am aflat despre faptul că lucrările de artă ale unor personalități care au făcut ceva pentru acest spațiu sunt gata sa fie distruse din ignoranță și lipsă de bun simț. Am aflat că una din lucrări, cea aparținând lui Nicolae Vladulescu a dispărut, iar cealaltă, ce aparține lui Nicolae Ungar, este pe cale să fie și ea rasă de pe cei doi pereți pe care a fost realizată în urmă cu mai mult de 15 ani.

Am aflat și că actuala conducere a comunicat moștenitoarei drepturilor morale și patrimoniale ale lui Nicolae Ungar că ii pune la dispoziție 10 zile pentru a lua lucrarea. În condițiile în care este vorba de artă murală, consider că este rea voință, sau prostie. Nu se pot decupa 2 pereți de beton în 10 zile pentru a fi luați dintr-o clădire!

Pe această cale fac apel la bun simț și decență pentru ca această operă de artă să nu dispară! În cursul zilei de azi îl voi contacta și pe Ministrul Culturii, domnul Lucian Romașcanu, pentru a găsi soluția legală pentru a împiedica acest act de distrugere! Sunt de-a dreptul indignat și contrariat de această acțiune de distrugere", a încheiat senatorul Ion Mocioalcă.

Amintim că zilele trecute, într-o conferinţă de presă, Lavinia Ungar, fiica regretatului artist plastic Nicolae Ungar, a povestit că s-a oferit să conserve pe cheltuială proprie lucrarea murală din spaţiul Camerei de Comerţ, dar s-a izbit de lipsă de înţelegere.

