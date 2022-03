Selly a ajuns de urgență la spital. "M-au luat niște frisoane de stăteam cu geaca pe mine în birou"

Tânărul vlogger trece prin momente cumplite, asta deoarece a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Selly a declarat, pe contul său de Instagram că, a făcut febră mare, a avut frisoane, motiv pentru care a decis să apeleze urgent la ajutorul specialiștilor. Iniţial, tânărul a sunat la salvare, însă din cauza faptului că se simțea foarte rău a decis să se urce în mașina personală și să meargă singur la spital. Abia după o oră și jumătate, ambulanţa a ajuns la locuința lui, timp în care medicii de la spital deja îi preluaseră cazul.

„Am COVID. Deci fix zilele astea când aveam cea mai multă treabă.(…) Aseară pe la un 5 m-a luat așa o durere în gât, o dificultate la înghițire efectiv, gâtul iritat maxim. Pe la 7 m-au luat niște frisoane de stăteam cu geaca pe mine în birou și cu căldura dată la maxim. Am ajuns acasă am făcut febră 40 de grade, am sunat la salvare, m-am urcat în mașină și m-am dus singur la spital, am ajuns la spital, a mai trecut o oră cu perfuzii cu alea, am primit un telefon, era salvarea care a ajunsese, o oră și 20 i-a luat să ajungă. Dacă o oră 20 îi ia să ajungă la salvare eram deja mort. La testul rapid a ieșit negativ, la testul PCR de la spital este pozitiv, sunt pozitiv la COVID, am o formă nasoală de COVID, teoretic e tot o formă ușoară, dar e o formă din aia ușoară mai nasoală. Eu sunt și vaccinat, dar uite că s-a întâmplat.(…) Am fost acum iar la spital să-mi dea antivirale și n-am mai fost atât de slăbit și de distrus fizic ca și organism, nu-mi aduc aminte să fi fost vreodată. (…)”, a transmis Selly în mediul online.

Pauză de la social media

Vloggerul a mai spus pe Instagram că are o formă mai severă de COVID şi că nu s-a simțit atât de slăbit niciodată. Este şi motivul pentru care a hotărât ca în următoarea perioadă să ia o pauză. Asta pentru a se se ocupa mai mult de sănătatea lui. O posibilă cauză a infectării cu noul coronavirus ar putea fi chiar efortul și oboseala. Selly este cunoscut ca fiind un tânăr ambiţios care munceşte mult şi stă cu orele peste program pentru a-şi mulţumi mereu fanii. „Nu o să fiu activ zilele astea. O să stau la pat, o să iau și eu o pauză. O să mă mai relaxez și eu că e și pe fond de efort și de oboseală. Cu siguranță și asta scade mult imunitatea.”, a mai declarat acesta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News