Secții pentru mari arși, în spitale. Alexandru Rafila explică ordinul dat și dezvăluie ce a găsit în Minister. Trei centre de mari arși, aproape gata, după ce a renegociat cu Banca Mondială

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a explicat în exclusivitate pentru DC News, oferind argumente care arată că problemele au fost discutate încă din luna octombrie a anului trecut, fiind o decizie transparentă luată prin consultarea directa a Comisiei de Specialitate, respectiv Comisia de Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă și a Grupului multidisciplinar de specialiști pentru marii arși.

"Se discută despre un ordin care reglementează modul în care trebuie să funcționeze centrele pentru mari arși. Inițial a făcut o astfel de chestiune domnul Voiculescu (fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu). (...) Eu ordinul acesta l-am făcut exclusiv prin consultarea cu Comisia de specialitate de Chirurgie Plastică și Reconstructivă și a Grupului multidisciplinar de specialiști pentru marii arși. Avem un grup de lucru multidisciplinar, care are 7 membri, chirurgie plastică, ATI, epidemiolog, microbiolog, de toate, astfel încât decizia să fie profesională. Acest ordin a fost în transparență decizională în cursul anului trecut. A fost un ordin foarte complex care a necesitat niște date numeroase de natură tehnică și profesională", ne-a spus Alexandru Rafila.

Vom avea trei centre de mari arși

"Unele dintre ideile pe care ordinul inițial, ordinul lui Voiculescu, le conținea nu există nicăieri în lume. Adică, a fost făcut un ordin atunci care făcea dificilă internarea în România, cu toate ca existau câteva centre foarte bine dotate și cu personal adecvat. Mai mult, cele 3 centre de mari arși, care trebuiau făcute din împrumutul Băncii Mondiale, noi le-am găsit blocate la Ministerul Sănătății, și a trebuit să renegociem cu Banca Mondială încât să le finanțeze și în momentul acesta se află în stare avansată de execuție. Cel mai avansat este cel de la Timișoara. Al doilea este cel de la Grigore Alexandrescu și mai este încă unul la Târgu Mureș. Deci ordinul inițial care făcea imposibilă acreditarea unor unități din România în care s-au băgat foarte mulți bani și care aveau și personal calificat pentru a trata mari arși, și al doilea lucru, au blocat 3 proiecte de Bancă Mondială.

Noi ordinul acesta nu l-am făcut cu funcționari din Minister. Sigur, l-am făcut în sensul că l-am pus într-un format adecvat pentru un act normativ, dar el este realizat exclusiv de specialiști din Comisia de Specialitate și de grupul multidisciplinar care se ocupă de mari arși. Eu ce pot să spun? Eu am făcut ce am făcut pe bază de consultare. Noi vrem ca pacienții români să aibă condiții de cea mai bună calitate, de îngrijire, în spitalele românești, unde investim foarte mulți bani și construim și centre noi. Noi nu facem nimic altceva decât să lucrăm cu profesioniștii din domeniu. Cineva are o altă opinie? E problema ei (cu referire la medicul ATI Elena Copaciu, care lucrează într-un spital de boli infecțioase n.r.). Faptul că a fost consilieră a lui Voiculescu, pentru mine, e singura calitate care o recomandă. E o chestie de orgoliu probabil, pentru că ea s-a ocupat de ordinul pe care l-a aprobat Voiculescu și acum MS l-a modificat. Noi nu l-am modificat că așa am vrut noi, ci că așa este bine pentru pacienții din România". Comisia de specialitate de Chirurgie plastică a răspuns încă de anul trecut punctual obiecțiilor doamnei doctor, pe baze profesionale și științifice”, a concluzionat Alexandru Rafila, în exclusivitate pentru DC News.

