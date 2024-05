Se retrage Eminem definitiv din lumea muzicii? "Ultimul meu truc, o să-mi fac cariera să dispară". Când se lansează presupusa piesă de adio - "Houdini"

La mai puțin de o lună după ce și-a anunțat viitorul album "The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)", Eminem a dezvăluit că primul single, intitulat "Houdini", va fi lansat vineri, 31 mai 2024.

Într-o postare pe Instagram, rapperul îl apelează pe FaceTime pe celebrul magician David Blaine şi îi spune acestuia că are nevoie de ajutorul lui. "Mă întrebam, cât de departe putem merge cu această magie? Putem face o cascadorie sau ceva de genul ăsta?", îl întreabă Eminem pe Blaine. "Ei bine, pentru ultimul meu truc, o să-mi fac cariera să dispară", spune Eminem.

În aprilie, Eminem a dezvăluit numele albumului "The Death of Slim Shady" prin intermediul unui teaser în emisiunea "Detroit Murder Files", difuzat în timpul NFL Draft. La începutul acestei luni a publicat și un necrolog fictiv în Detroit Free Press prin care se înțelege că s-a despărțit de Slim Shady, alter ego-ul lui de zeci de ani, și că are acum o nouă identitate - de Eminem și atât, semn că a lăsat trecutul în spate, implicit toate actele de creație de până acum.

