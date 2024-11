Se repetă istoria? Irina Columbeanu se afișează tot mai des, în online, cu haine și genți extrem de scumpe de la branduri de lux. Ce spun fanii ei

Se pare că tânără a prins "microbul" hainelor și accesorilor de top-brand, asemenea mamei ei, Monica, cunoscută în trecut pentru exravaganțele pentru care nu de puține ori a fost aspru criticată. Irinuca are un cont de TikTok unde este urmărită de zeci de mii de fani care, cel mai probabil, au migrat de pe canalul ei de YouTube, astăzi dezactivat, unde putea fi cândva urmărită cum făcea slimeuri și colecționa squish-uri.

Astăzi nu mai colecționează squish-uri și slime-uri, dar are, se pare, o garderobă de invidiat. Adolescenta se afișează tot mai des în ținute "luxuri", cu piese, evident, nu "de buget" și nu pentru orice, și asta pentru că puțini și le permit. Unii ar zice că "merită", pentru că e fată cuminte, nu face probleme și, pe deasupra, își câștigă singură banii de buzunar din jobul de chelneriță pe care-l are. În plus, din banii câștigați, pe lângă mofturile pe care și le face uneori singură, își mai ajută și tatăl cu banii, la plata taxei de la azil.

Irina Columbeanu, în vârstă de 17 ani, a fost văzută recent purtând o geantă Chanel, brand care reflectă, fără doar și poate, stilul de viață sofisticat la care s-a adaptat în America. Tânăra este elevă la Malibu High School (MHS), una dintre cele mai prestigioase instituții din regiune și s-a integrat rapid în cultura și stilul de viață american. Recent, ea a atras atenția pe TikTok cu un videoclip ce oferă o privire asupra vieții sale alături de mama sa, Monica Gabor, punând accent pe confortul și luxul de care se bucură în prezent.

În clip, Irina le arată urmăritorilor ei din online ce obiecte poartă în geantă, iar aceștia au observat imediat că geanta este un model Chanel, cel mai probabil al mamei sale, Monica Gabor, și care poate valora câteva mii de euro. Printre lucrurile pe care Irina le are mereu cu ea se numără o pereche de ochelari de soare eleganți, rujuri de lux, un portofel sofisticat, cheia unei mașini Mercedes și un parfum, lucruri pe care tinerii de 16 ani din România și le permit cu greu.

"Lasă că meriți, ești fată cuminte"

"Te-ai ajuns, ai? Și eu n-am să-mi iau un corn la școală, la pauză"

"Merțanul e al tău?"

"Foarte bine, fată frumoasă, lasă să ai! Că munceși, înveți și ești serioasă. Nu umbli ca Bostanica după arabi"

- sunt doar câteva dintre comentariile din online ale celor care o urmăresc.

Vila în care locuiește Irina Columbeanu se află pe faimoasa Maple Drive, strada care a devenit cunoscută în întreaga lume odată cu popularitatea serialului „Beverly Hills 90210”. Adolescneta a povestit cu drag într-unul din interviurile pe care le-a dat atunci când a fost în România despre copilăria petrecută în vila de la Izvorani, unde a trăit momente de neuitat alături de părinții săi „Îmi amintesc că era cea mai frumoasă casă din lume și chiar dacă nu mai este, sunt recunoscătoare că am avut ocazia să locuiesc în ea. Acei 12 ani petrecuți acolo sunt memorabili”, a mărturisit Irinuca.

