Scenă revoltătoare ca-n filmele cu mafioți. Un politician AUR a intrat cu drujba peste chiriașii de pe proprietatea pe care urma să o cumpere

Un politician care până de curând a fost membru AUR a fost reținut pentru 24 de ore după ce a distrus proprietatea unui localnic cu... drujba. Bărbatul s-ar fi enervat la culme în momentul în care proprietarul care îi promitea că-i vinde lotul a închiriat terenul respectiv pe care se afla și o clădire. Când chiriașii au ajuns pe proprietate, politicianul s-a înarmat cu o drujbă și a intrat peste ei.

Nu doar că i-a amenințat cu drujba, dar a tăiat mai multe uși și ferestre de la clădirea care se afla pe proprietate. Speriați de moarte, oamenii au sunat la 112 iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție. Politicianul a fost încătușat și dus la audieri. Este acuzat de săvârșirea mai multor infracțiuni și a fost reținut pentru 24 de ore.

Cine este atacatorul

Este vorba despre Istrate Tudor Valeriu, fost membru organizației AUR din localitate. În prezent, Istrate se află în arestul IPJ Gorj, pentru că, în baza unui contract încheiat cu o persoana care nu avea drept de proprietate asupra unui imobil din Jupânești, sub promisiunea că îl va vinde lui, a distrus locuința în care se află, cu chirie, de peste trei decenii familia Constantinescu, scrie gorjonline.ro. Proprietatea este una naționalizată, vândută fără acte unui cetățean din Iezureni care i-ar fi promis că i-o dă lui Istrate, de unde și excesul de zel al acestuia de a intra pe proprietate.

„Am fost sunat de soție că Istrate a intrat în locuința noastră, a scos ușa din țâțâni și cu drujba a început să taie toată tocăria de lemn de la ușile și geamurile de interior. Când am ajuns acolo, Istrate era însoțit de Sichitiu Liviu Constantin, din Iezureni, care a cumpărat casa în 2004, dar nu a făcut acte până în 2022. Sichitiu a intentat o acțiune împotriva proprietarilor de drept pe motiv că nu au făcut taxa de succesiune și actele necesare vânzării cumpărării, deși el le-a dat banii. Între Sichitiu și Istrate s-a încheiat un contract de prestări servicii pentru renovarea imobilului pentru care Sichitiu nu are încă acte de proprietate. S-a făcut acest contract pentru a permite firmei lui Istrate, și respectivului, să intre pe proprietate. Am chemat atunci poliția la fața locului, a văzut distrugerile, inclusiv fibra optică a tăiat-o. I-am făcut plângere, că Istrate a încercat să de-a și cu drujba în mine, m-a lovit cu drujba în piept, mi-a rupt tricoul în spate. Lui Istrate i-am făcut plângere pentru violare de domiciliu și distrugere, iar lui Sichitiu pentru instigare la distrugere”, a povestit Constantinescu Ion pentru sursa citată.

De la ce a pornit totul

Bărbatul atacat spune locuiește în această locuință de 31 de ani, deși imobilul a fost confiscat de către comuniști. În 1997, primăria din Jupânești a intentat un proces pentru a prelua proprietatea în care locuia în calitate de chiriaș, Ion Constantinescu. Moștenitorii proprietarilor de drept și Ion Constantinescu, în calitate de chiriaș, au contestat hotărârea Judecătoriei Târgu Cărbunești care acordase casa primăriei și au câștigat proprietatea la Curtea de Apel Craiova. Această hotărâre a rămas definitivă în 1998. Chiriașul a rămas în posesie, însă moștenitorii au vândut casa în 2004 către acest Sichitiu din Iezureni, fără a întocmi acte corespunzătoare.

Chiriașul Ion Constantinescu a mai spus că Sichitiu îi va vinde casa în timpul procesului cu proprietarii legali. Din această cauză, i-a plătit dinainte suma de 2500 de euro acum șase ani, avans pentru pregătirea documentelor de vânzare-cumpărare a imobilului. "Au trecut însă cinci termene în proces, Sichitiu nu mi-a mai vândut drepturile litigioase. În schimb, m-am deplasat la el la Iezureni, mi-a arătat ce acoperiș i-a făcut firma lui Istrate și mi-a confirmat că i-a promis casa acestuia”, a mai explicat Constantinescu Ion.

A fost exclus din partid

Conducerea AUR Gorj a emis un comunicat joi, ca răspuns la incidentul în care a fost implicat Istrate Tudor Valeriu, liderul AUR din Jupânești. Partidul neagă faptul că acesta deținea o funcție de conducere în filiala locală, deși era cunoscut în comunitate că Istrate fusese numit coordonator al organizației, înlocuindu-l pe un anume Bengulescu.

În comunicatul emis, Alianța pentru Unirea Românilor Gorj a declarat că modul de acțiune al fostului membru de partid este inacceptabil și se află în totală contradicție cu valorile etice pe care acesta le-a asumat atunci când s-a alăturat AUR.

