Scăpăm de dependenţa energetică de Rusia? Parlamentul European a adoptat RePowerEU. România va primi peste 1 mld. de euro pentru proiecte "verzi"

Parlamentul European (PE) a adoptat marţi, în sesiune plenară la Strasbourg, planul REPowerEU, în valoare totală de 20 de miliarde de euro în granturi nerambursabile, România urmând să beneficieze de o alocare de 1,39 de miliarde de euro în vederea finanţării de proiecte în domeniul energiei, bani pe care va trebui să îi cheltuiască până în 2026, informează Agerpres.



Planul REPowerEU stabileşte o serie de măsuri menite să reducă rapid dependenţa de combustibilii fosili din Rusia şi să accelereze tranziţia verde, sporind în acelaşi timp rezilienţa sistemului energetic din UE. Planul se bazează pe trei piloni: diversificare, economisire şi accelerarea trecerii la energia curată.

Siegfried Mureşan: Să învăţăm din greşelile trecutului

Raportorii Parlamentului European pentru REPowerEU au fost eurodeputaţii români Siegfried Mureşan (PPE) şi Dragoş Pîslaru (Renew) şi eurodeputata spaniolă Eider Gardiazabal Rubial (S&D). "Am văzut cu toţii în ultimul an, de la invazia ilegitimă şi ilegală a forţelor armate ruse în Ucraina, cât de importantă este independenţa energetică. Am văzut că dictaturile, liderii autocraţi nu au ezitat să folosească energia ca instrument politic împotriva poporului ucrainean, dar şi împotriva cetăţenilor UE", a declarat luni seară, în plenul PE, europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan, care a precizat că, prin adoptarea acestui plan, UE arată că a "învăţat din trecut".



"Vom acţiona împreună, ca Uniune Europeană, pentru a ne reduce dependenţa energetică de Rusia, pentru a nu mai importa gaz, cărbune şi petrol din Rusia. Toate acestea, cât mai repede posibil şi pentru totdeauna. Şi ar trebui să învăţăm din greşelile trecutului. Niciodată în viitor să nu mai fim dependenţi de o singură ţară care ne oferă energie, de o singură rută de transport sau de o singură sursă energetică. Trebuie să ne diversificăm consumul de energie, trebuie să importăm din ţări pe care ne putem baza, ţări care sunt stabile, ţări care sunt democraţii, ţări care sunt partenere. Şi ar trebui să producem cât mai multă energie energie posibilă în cadrul UE (...). Acestea sunt principiile de bază ale REPowerEU", a mai afirmat acesta.



"Cele 20 de miliarde de euro prevăzute de REPowerEu ne vor ajuta să îmbunătăţim infrastructura, să ne conectăm mai bine, ceea ce înseamnă să putem transporta energia de acolo unde există, acolo unde avem nevoie de ea", dar şi "să ne reducem dependenţa de Rusia şi să devenim mai eficienţi energetici". "Cu cât devenim mai eficienţi energetic, cu atât avem mai puţină energie pentru consum (...) Cu cât consumăm mai puţină energie, cu atât factura pentru cetăţeni şi companii va fi mai mică", a mai precizat Mureşan, eurodeputatul PPE.



La rândul său, eurodeputatul Dragoş Pîslaru a afirmat în cadrul dezbaterii de luni seara, care a precedat votul de marţi asupra REPowerEU, că Rusia a folosit gazul şi combustibilii săi fosili ca "armă politică şi economică", dar că UE nu are nevoie de aceste resurse, pentru că, prin noul plan, blocul comunitar îşi poate creşte "capacitatea de a depozita şi de a produce propria energie". "Dar nu cu orice cost. Trebuie să ne menţinem ambiţiile verzi (...). Trebuie să folosim forţa deplină a resurselor noastre naturale - vântul, apa, soarele - pentru a ne diversifica sistemul energetic", a mai declarat el. "Cum ne luptăm cu insecuritatea? Cu investiţii sigure. Industria noastră nu este atât de rezilientă, avem nevoie de mai multă autonomie şi de mai puţină dependenţă. Putem obţine asta prin REPowerEU", a spus europarlamentarul REPER. "Haideţi să folosim REPowerEU să renovăm clădirile în care oamenii săraci îngheaţă, haideţi să ajutăm magazinele de la colţul străzii să îşi reducă facturile la energie, să sprijinim IMM-urile să lucreze în birouri eficiente energetic", a subliniat el.



"Cetăţenii au avut un an greu, având dificultăţi în a cumpăra mâncare şi bunuri de bază, din cauza creşterii preţurilor. Acum se luptă cu facturi ridicate la energie. Nu putem să îi lăsăm singuri pe antreprenorii noştri, micile afaceri. Este nevoie soluţii sustenabile acum, nu mai târziu. Putem face asta datorită REPowerEU. Acest instrument verde le oferă statelor membre 20 de miliarde de euro, în plus faţă de banii primiţi din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă", a explicat Pîslaru.



"Ambiţie, investiţii sigure, transparenţă - asta este, pe scurt, ce propune REPowerEU. Acum aşteptăm să vedem cum vor folosi guvernele banii", a adăugat eurodeputatul din partea grupului Renew.

Obiectiv-ţintă: trecerea la energie verde

La rândul său, eurodeputata spaniolă Eider Gardiazabal Rubial a reamintit că obiectivele REPowerEU sunt reducerea impactului economic al invaziei ruse din Ucraina, scăderea preţurilor la energie şi continuarea tranziţiei spre energia verde.



Din partea Comisiei Europene, comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic, a subliniat că scopul REPowerEU este de a oferi "energie accesibilă, sigură şi sustenabilă" pentru Uniunea Europeană.



"Trebuie să recunoaştem că implementarea planurilor naţionale ambiţioase de redresare şi rezilienţă se desfăşoară într-un context provocator. Agresiunea neprovocată şi ilegală împotriva Ucrainei a declanşat o perturbare masivă a pieţei globale de energie. În aceste circumstanţe fără precedent, REPowerEU a fost conceput cu un obiectiv clar, să ofere energie accesibilă, sigură şi sustenabilă pentru Europa", a spus comisarul european în cadrul aceleiaşi dezbateri.



Acum, fiecare guvern din UE va trebui să prezinte Comisiei Europene spre aprobare planul său naţional pentru a obţine finanţare în cadrul REPowerEU. Imediat ce Comisia Europeană va aproba planurile naţionale, fiecare stat va primi o prefinanţare de 20%. În cazul României, acest lucru înseamnă aproximativ 280 de milioane de euro.



Conform prevederilor REPowerEU, statele membre au obligaţia să facă publică lista celor mai mari 100 de beneficiari din bugetul acestui plan.



Ca răspuns la dificultăţile şi perturbările de pe piaţa mondială a energiei cauzate de invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, Comisia Europeană a prezentat în primăvara anului trecut planul REPowerEU. Obiectivele sunt economisirea energiei, producerea de energie curată şi diversificarea surselor de energie.



În decembrie anul trecut, Parlamentul European şi Consiliul au ajuns la un acord politic privind finanţarea REPowerEU, care prevede posibilitatea ca statele membre să includă capitole referitoare la REPowerEU în planurile lor de redresare şi rezilienţă.

