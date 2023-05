Scandal dopaj Simona Halep. Mihaela Buzărnescu: Cred că cineva a vrut să-i facă rău

”Eu nu cred că Simona Halep a luat acea substanță. Eu vorbesc din ceea ce știu despre ea pentru că o cunosc, știu cât este de ambițioasă. Ea este o persoană care nu prea lua suplimente, era chiar împotrivă.

Lua suplimente banale, vitamine. Ea muncește foarte mult, o știu de mică și așa era și atunci. Nu cred că a luat acel medicament.

Ea avea capacitate de efort ridicată. Cred că este o greșeală sau cineva a vrut să-i facă rău. Totul este posibil.

Este foarte trist ceea ce i s-a întâmplat Simonei. O să ajungem să ne acoperim mâncarea și băutura când mergem undeva. Din păcate, ea s-a oprit în același timp în care m-am oprit și eu.

Suntem două jucătoare ale țării care stăm în pauză. La ea este total nemeritat, la mine la fel”, a spus Mihaela Buzărnescu, în cadrul podcastului ”Ameritat cu Nasrin”.

Halep, singura care i-a întins o mână lui Buzărnescu după accidentare

”Singura persoană care a venit atunci când m-am accidentat a fost Simona Halep. Prin antrenorul ei de atunci am reușit, cu un avocat, să pot să intenta procesul. Îi mulțumesc Simonei pentru că a fost singura din România care a fost alături de mine.

Competiția este foarte mare, iar sportul este individualist. Mă bucur că a fost măcar Simona lângă mine. Îi mulțumesc ei și kinetoterapeutul ei. Pot spune că și Caroline Wozniacki m-a ajutat puțin.

A fost gravă accidentarea. Putea fi evitată și aș fi putut ajunge în top 10 mondial în mai puțin de două luni. Nici nu vreau să mă gândesc cum s-au dus toate. Zici că am fost blestemată.

Am învățat ceva din accidentare. În august când mi-am rupt cealaltă gleznă, nu am mai abordat atât de tragic. Dar este diferență, atunci eram 20 mondial, în vară eram 140-150.

Am ajuns să nu-mi mai pun întrebări. Acest 'de ce' ne macină. Am spus că așa a fost să fie și nu am mai stat să caut explicații. Eu nici acum nu am găsit răspunsul.

Eu eram în mega formă, voiam să joc. Știam că următorul turneu nu-l mai jucam, apoi urma US Open. Aveam totul planificat și a fost ceva incredibil. Cine știe ce accident s-ar fi întâmplat, poate în avion și muream. Așa, mă bucur de viață”, a precizat Mihaela Buzărnescu.

