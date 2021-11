Saakașvili, fostul președinte al Georgiei, la reanimare după 45 de zile de grevă a foamei

La începutul lunii octombrie, Saakașvili, preşedinte al Georgiei din 2004 până în 2013, afirma că ar fi gata să-și piardă viața dacă acesta va fi prețul necesar ca Georgia să se elibereze de dictatura partidului „Visul Georgian”. O lună și jumătate mai târziu, suntem în fața unui deznodământ care, din nefericire, ar putea urma exact acel scenariu creionat de Saakașvili la începutul detenției sale, transmite RFI România.

Sâmbătă seara, medicul personal al lui Saakașvili a făcut publică informația că Saakașvili fusese internat la reanimare și că organele interne ale fostului președinte pot ceda oricând, ducând la o stare care fie îi va provoca moartea, fie va genera o stare patologică din care Saakașvili ar putea să nu-și revină niciodată. Teoretic, fostul președinte georgian a trecut deja de acea barieră fizică pe care medicii o descriu ca fiind critică, și care afirmă că corpul uman nu poate rezista mai mult de 40 de zile fără hrană. Saakașvili în acest moment este la a 45 zi de grevă a foamei.

Starea lui Saakașvili a fost agravată și de faptul că în data de 8 noiembrie, acesta a fost transferat forțat din închisoarea Rustavi, la 40 de km sud de Tbilisi, la o închisoare de maximă siguranță din capitala Georgiei. În această închisoare Saakașvili a fost supus în ultimele zile unui asalt psihologic din partea deținuților care i-au adresat încontinuu injurii și amenințări cu moartea.

Se știe că în timpul celor două mandate de președinte Saakașvili a transformat Georgia dintr-un stat eșuat unde criminalitatea înflorea, în unul din cele mai sigure state în care poliția se bucura de o încredere de 83% din partea populației. Ei bine, cei care au decis să-l transfere pe Saakașvili într-o închisoare unde încă există condamnați din timpul guvernării fostului președinte, sunt conștienți de faptul că acesta este un element agravant pentru securitatea fizică a lui Saakașvili și o formă de tortură psihologică.

Între timp, un număr de 10 deputați georgieni, în frunte cu deputata Elene Khoștaria, au intrat, unul câte unul, în greva foamei începând cu 3 noiembrie. Nu toți acești deputați sunt colegi de partid cu Miheil Saakașvili. Întrebată de ce a optat pentru această formă extremă de protest pentru a-l susține pe Saakașvili, Khoștaria, în vârstă de 42 de ani, care este și mamă a patru copii, a declarat: „Eu nu am ales să fac greva foamei pentru a-l susține orbește pe Saakașvili, dar consider că oricine are dreptul la un tratament just”.

Capitala Georgiei a fost în ultima săptămână destinația unor grupuri de europarlamentari polonezi și lituanieni care au încercat să îl viziteze pe Saakașvili în închisoare, și totodată să facă un apel către guvernul georgian în favoarea transferării fostului președinte într-o clinică privată, aceasta fiind, de fapt, și condiția impusă de Saakașvili pentru a renunța la greva foamei. Toate solicitările europarlamentarilor s-au lovit de indiferența guvernului condus de partidul ”Visul Georgian”, precizează sursa citată.