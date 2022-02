Ruxi, câștigătoarea ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Val de mesaje, după ce a spus ”nu aveți nevoie de oameni”

UPDATE 10: Au fost emoții mari în finala „Bravo, ai stil! Celebrities”. Bella Santiago a părăsit competiția pe locul 3, urmând ca bătălia să se dea între Viviana Sposub și Ruxi, două dintre cele mai iubite și îndrăgite concurente din sezonul 7.

În cele din urmă, Ruxi a câștigat! „Premiul nu e al meu, este al vostru! (...) Vreau doar să vă demonstrez că e ok să aveți curaj, să trăiți tot vreți orice, orice talent aveți. Vă dedic vouă premiul! Aveți curajul să fiți voi și să luptați pentru ceea ce vreți, trebuie doar voi să credeți în voi, nu aveți nevoie de oameni. Mulțumesc!”, a spus Ruxi.

După ce a spus „nu aveți nevoie de oameni”, imediat a fost taxată în mediul online. Iată câteva dintre mesajele publicate pe Facebook:

"Fabulos" discurs - nu aveți nevoie de oameni! Jenant!

Singura dată când mi-a plăcut de Ruxi. V-a servit-o: NU AVEȚI NEVOIE DE OAMENI. Asta a spus, direct, în fața voastră, oameni ai ei...doar pentru vot a avut nevoie de voi, nu-i așa? Felicitări, Viviana, capul sus.

Așa discurs frumos de final tot să ai... bine că ați votat-o pe Ruxi, bravo

Fie că vreți sau nu, a fost foarte talentată și a avut ținute super bune Rux!

Maurice Munteanu a spus că este singura concurentă care a diversificat cel mai mult, având un talent nativ: „O finețe, o cunoaștere a ceea ce înseamnă fenomenul modei, chiar dacă, chestie recunoscută și de ea, nu este cea mai erudită când vine vorba despre tipul acesta de istorie, istoria modei, de exemplu, și este cu atât mai de apreciat cu cât este o chestie nativă.”

În finala „Bravo, ai stil! Celebrities”, Ruxi a purtat o ținută atipică, așa cum și-a obișnuit admiratorii. „Nu te-am văzut niciodată atât de reală ca în seara aceasta”, i-a spus Raluca Bădulescu.

UPDATE 9: Bella Santiago a fost eliminată. „Locul trei este un loc bun. Sunt bucuroasă”, a spus ea după anunțul făcut de Ilinca Vandici.

UPDATE 8: George Burcea și-a făcut apariția în marea finală.

UPDATE 7: Și Raluca Dumitru a părăsit competiția.

UPDATE 6: Adina Halas a părăsit competiția.

UPDATE 5: Notele pentru Viviana Sposub: 5, 5, 5, 5.

UPDATE 4: Notele din finală pentru Rux: 5, 5, 5, 5.

UPDATE 3: Notele pentru Raluca Dumitru: 5, 5, 5, 5.

UPDATE 2: Adina Halas a ales o rochie specială, formată din două culori, negru și auriu. Adina Halas a spus că nici nu știe ce ar face cu banii dacă ar câștiga trofeul „Bravo ai stil! Celebrities”. Notele din finală pentru Adina Halas: 4, 4, 5, 5.

UPDATE 1: Notele din marea finală pentru Bella Santiago: 5, 5, 5, 4.

------

Finalistele competiției „Bravo, ai stil! Celebrities” își pregătesc tot arsenalul de arme stilistice și talent pentru a da tot ce au mai bun să câștige coroana celei mai stilate femei din România. Finala emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities” va avea loc sâmbătă seară, începând cu ora 20.00, la Kanal D.

Finala va fi apogeul unei călătorii extraordinare în lumea stilului, presărată cu multe emoții, talent, tensiune, lacrimi, dar mai ales cu multă muncă și determinare. Ruxi, Viviana Sposub, Adina Halas, Bella Santiago și Raluca Dumitru sunt cele cinci finaliste care vor defila pentru ultima dată în acest sezon. Cei din fața micilor ecrane vor decide câștigătoarea, votandu-și prin SMS favorita.

Ruxi, Viviana Sposub, Adina Halas, Bella Santiago și Raluca Dumitru, declarații înainte de marea finală

„Am foarte multe emoții și mă gândesc la toate scenariile posibile, la ținută, la moment. Sunt foarte stresată de momentul jurizarii. Călătoria Bravo, ai stil! a fost lungă, plină de provocări, a fost frumoasă și foarte grea. Mă bucur că am reușit să ajung până în finală", a declarat Ruxi înainte de marea finală.

„Mă gândesc foarte mult la momentul pe care îl voi avea în Marea Finală și sunt foarte emoționată și stresată, îmi doresc să iasă foarte bine. Sunt perfecționistă, îmi doresc să nu greșesc. Mi-a plăcut foarte mult această competiție și sunt fericită că am avut șansa și ocazia să fiu aici. Consider că am învățat foarte multe lucruri, a fost o lecție mare pentru mine. Sper să iau din această competiție tot ce a fost mai bun”, a spus și Raluca Dumitru.

„De mult timp nu am mai simțit atâtea emoții. Îmi pun toată speranța în această finală, pentru că am muncit foarte mult timp de aproape șase luni de zile. Îmi doresc să fac o figura bună și să mă bucur de tot ce mi se întâmplă, indiferent de rezultat. A fost o călătorie frumoasă și anevoioasă, din care am avut multe de învățat”, a zis și Viviana Sposub.

Adina Halas și Bella Santiago au acceptat mai târziu provocarea „Bravo, ai stil! Celebrities”, însă au fost prinse în mirajul acestei competiții și au oferit publicului un adevărat spectacol cu fiecare apariție.

„Am emoții, dar dublate de o bucurie imensă. Mi-am dorit foarte mult să ajung aici și mă bucur că s-a întâmplat acest lucru și vreau să le mulțumesc telespectatorilor. Am simțit un val de dragoste și de căldură venite din partea lor”, a precizat Adina Halas.

„Am mari, mari emoții, mai mari decât la oricare alt concurs la care am participat. Este un alt tip de concurs, alt tip de finală. Aici, pe lângă talent, trebuie să ai și stil, este un pachet complet”, a spus și Bella Santiago.

Rămâneți pe DCNEWS.RO pentru a afla cina a câștigat competiția!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News