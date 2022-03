Rusia va pierde războiul cu Ucraina. Predicțiile celebrului expert Francis Fukuyama: Îmi voi pune gâtul la bătaie și voi spune tot

„Îmi voi pune gâtul la bătaie și voi face niște predicții” [despre războiul ruso-ucrainean] , a scris celebrul filozof, politolog și economist american Francis Fukuyama, la începutul unui articol intitulat ”Pregătirea pentru înfrângere” (Preparing for defeat), pentru publicația American Purpose.

1. Rusia se îndreaptă către o înfrângere totală în Ucraina. Planificarea rusă a fost incompetentă, bazată pe o presupunere greșită că ucrainenii erau în favoarea Rusiei și că armata lor se va prăbuși imediat după invazie. Mai degrabă, soldații ruși au adus cu ei uniforme pentru parada victoriei de la Kiev, decât muniție și rații alimentare suplimentare. În acest moment, Putin și-a angajat cea mai mare parte a întregii sale armate în această operație – nu există rezerve vaste de forțe la care să le poată apela pentru a le implica în luptă. Trupele ruse sunt blocate în afara orașelor ucrainene, unde se confruntă cu probleme uriașe de aprovizionare și atacuri ucrainene constante.

2. Prăbușirea forțelor ruse va fi mai degrabă bruscă și catastrofală, decât să se producă lent printr-un război de uzură. Armata va ajunge într-un punct în care nici nu va mai putea fi aprovizionată și nici retrasă, iar moralul se va evapora. Acest lucru este cel puțin adevărat în nord. Rușii se descurcă mai bine în sud, dar acele poziții vor fi greu de menținut dacă nordul se prăbușește.

3. Nu putea fi găsită nici o soluție diplomatică la acest război, înainte să înceapă. (There is no diplomatic solution to the war possible prior to this happening). Nu există niciun compromis imaginabil care să fie acceptabil atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina, având în vedere pierderile, pe care le-au suferit până în acest moment.

4. Consiliul de Securitate al ONU s-a dovedit încă o dată inutil. Singurul lucru util a fost votul Adunării Generale a ONU, care a ajutat la identificarea actorilor statali cu rele intenții și a celor care tergiversează.

5. Deciziile administrației Biden de a nu declara Ucraina ca zonă interzisă pentru zbor sau de a ajuta la transferul MiG-urilor poloneze au fost ambele bune; și-au păstrat rațiunea într-o perioadă foarte stresantă. Este mult mai bine ca ucrainenii să-i învingă pe ruși pe cont propriu, privând Moscova de scuza că NATO i-a atacat, precum și evitând toate posibilitățile evidente de escaladare.

MiG-urile poloneze nu ar adăuga prea mult capacităților ucrainene. Mult mai importantă este o aprovizionare continuă cu sisteme Javelins, Stingers, drone Bayraktar TB2, consumabile medicale, echipamente de comunicații și sprijin cu informații. Presupun că forțele ucrainene sunt deja coordonate de serviciile de informații NATO, care operează din afara Ucrainei.

6. Costul pe care îl plătește Ucraina este enorm, desigur. Dar cele mai mari daune sunt provocate de rachete și artilerie, pe care nici MiG-urile și nici zona de excludere aeriană nu le pot preîntâmpina. Singurul lucru care va opri măcelul este înfrângerea armatei ruse la sol.

7. Putin nu va supraviețui înfrângerii armatei sale. El primește sprijin pentru că este perceput a fi un om puternic; ce mai are de oferit după ce dă dovadă de incompetență și este deposedat de puterea sa coercitivă?

8. Invazia a făcut deja pagube imense populiștilor din întreaga lume, care înainte de invazie și-au exprimat la unison simpatia pentru Putin. Printre aceștia se numără Matteo Salvini, Jair Bolsonaro, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Viktor Orbán și, desigur, Donald Trump. Politica războiului a expus public tendințele lor autoritare.

9. Războiul până în acest punct a fost o lecție bună pentru China. La fel ca Rusia, China a construit, în ultimul deceniu, forțe armate aparent de înaltă tehnologie, dar nu au experiență de luptă. Performanța slabă a forțelor aeriene ruse ar fi probabil repetată de forțele aeriene chineze, care, în mod similar, nu au experiență în gestionarea operațiilor aeriene complexe. Putem spera că atunci când se gândesc la o viitoare mișcare împotriva Taiwanului, conducerea chineză nu se va amăgi cu privire la propriile capabilități, așa cum au făcut-o rușii.

10. Să sperăm că Taiwanul se va trezi cu privire la necesitatea de a se pregăti pentru a lupta așa cum au făcut ucrainenii și, astfel, să restabilească serviciul militar obligatoriu. Să nu se considere prematur învinși, notează Gheorghiță Orjanu pe DefenseRomânia.

11. Dronele turcești vor deveni bestselleruri.

12. O înfrângere a Rusiei va face posibilă o „nouă naștere a libertății” și ne va scoate din frica noatră cu privire la starea de declin a democrației globale. Spiritul anului 1989 va trăi mai departe, mulțumită unui grup de ucraineni curajoși.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News