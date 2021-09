Rona Hartner și Herve Camilleri au divorțat oficial. ”El nu a mai vrut. Ne-am prins toți la final”

După trei ani de căsnicie, Rona Hartner a divorțat oficial, scrie romaniatv.net. Actele au fost semnate oficial la notar pe data de 17 septembrie, într-un moment plin de emoție.

„Am semnat, în sfârșit, actele de divorț. Herve nu mai voia să semneze. În ziua semnăturii, pe 17 septembrie, a zis că, de fapt, nu a vrut niciodată să divorțeze. Am rămas eu aceea care voia să divorțeze. Asta este, cred că am făcut bine chestia asta. Noi doi am fost foarte fericiți, nu a fost cinema, însă când a fost rău a fost atât de rău, încât a depășit tot ce se putea. Când trebuia să semnăm, el nu a mai vrut. Ne-am prins toți la final. Până la urmă a semnat cu lacrimi în ochi, apoi mi-a dat un buchet de flori și o scrisoare de dragoste”, a declarat Rona Hartner, la emisiunea “Exclusiv VIP”, difuzată de Prima TV.

Rona Hartner și Florin Pastramă, scandal de proporții. Replică pentru Brigitt

Rona Hartner trece prin momente grele, după ce a anunțat divorțul de DJ-ul francez. Artista suferă mult și este mult mai sensibilă atunci când vine vorba de femei care trec prin aceeași situație prin care trece și ea.

Același lucru s-a întâmplat și atunci când a văzut-o pe Brigitte Pastramă cum plânge la televizor din cauza mariajului cu Florin Pastramă. Rona i-ar fi trimis un mesaj brunetei, iar soțul acesteia a luat foc.

Afaceristul i-a bătut obrazul artistei, în reality-show „Brigitte și Pastramă”, de la Antena Stars, după ce a citit mesajul trimis de Rona soției lui, potrivit Spectacola.ro.

Ce a declarat Rona Hartner



„În primul rând, eu nu mă bag deloc în familia lor, să fie foarte clar, nu mă interesează ce fac. Am văzut-o pe Brigitte plângând la televizor și am fost un pic emoționată pentru că și eu trec printr-un divorț și știu cât de greu este când nu te înțelegi în familie. Îi cer scuze lui Florin Pastramă, poate că l-am înțeles greșit, așa se vedea de la televizor că ea ar fi nefericită. Sper să fie fericiți, mă bucur dacă sunt fericiți”, a declarat Rona Hartner pentru Impact.ro.

Rona susține că i-a cerut scuze și personal lui Florin Pastramă pentru sfaturile pe care i le-a dat lui Brigitte, vizavi de relația lor care a pornit în urma unei emisiuni de televiziune. Artista a atenționat-o pe brunetă că viața reală este diferită față de cea din fermă.

Ce i-a spus Rona Hartner lui Brigitte



„I-am trimis acum câteva mesaje lui Florin și i-am zis că nu vreau să mă bag sub nicio formă. În orice caz, nu vreau să le stric căsătoria, s-au căsătorit în fața lui Dumnezeu. Singura chestie, pe care i-am spus-o lui Brigitte, acum trei-patru ani, când au fost împreună la ”Ferma vedetelor”, este să nu ia decizii pripite. Totul din cauză că ea imediat s-a căsătorit cu Florin Pastramă. Lucrurile nu sunt ca în Fermă, asta am vrut eu să îi spun: „Vezi că viața din Fermă nu se potrivește cu viața de zi cu zi. În Fermă e o viață, iar în viața reală e o altă viață. Lucrurile sunt diferite”, a continuat artista.