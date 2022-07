România va cumpăra submarine și elicoptere franceze

Amintim faptul că Vasile Dîncu, Ministrul Apărării Naționale, a declarat, în cadrul interviului acordat DefenseRomania în cursul săptămânii trecute, că planul de înzestrare al Forţelor Armate Române include submarine franceze Scorpene și elicoptere franceze.

Fără să ofere foarte multe detalii, Vasile Dîncu a dezvăluit că în urma vizitei delegației franceze condusă de Emmanuel Macron, vizită efectuată la mijlocul lunii trecute, România și Franța au discutat despre modernizarea Forțelor Navale Române.

În acest sens se pare că țara noastră și-a manifestat intenția de a achiziționa submarine franceze din clasa Scorpene. Ministrul a anunțat și un program de înzestrare cu elicoptere. Din nou, fără niciun alt detaliu.

DefenseRomania a scris însă pe larg în aceste zile, citând sursele noastre, că programul de elicoptere va fi demarat în 2023. E vorba de elicoptere pentru Forțele Terestre, nu pentru Forțele Aeriene, cel mai probabil ministrul făcând referire la acest program.

„Noi am semnat o scrisoare de intenție cu ministrul Apărării din Franța pentru un viitor proiect pentru care am început deja demersurile pentru a îl duce în Parlament. Este vorba de un proiect legat de submarine Scorpene și de elicoptere. E o scrisoare de intenție pe care am făcut-o cu Guvernul francez. Avem în vedere acest program în viitor pe care încercăm să îl fundamentăm”, a precizat ministrul Vasile Dîncu, în exclusivitate pentru DefenseRomania.

Încă din 2018 România vorbea deschis despre intenția de a achiziționa submarine

Dimensiunea submarinelor din clasa Scorpene variază între șaizeci și șaptezeci de metri, iar prețul se apropie de jumătate de miliard de euro. Sunt submarine din noua generație, fabricate de Naval Group din Franța în colaborare cu compania spaniolă Navantia. Marocul a cumpărat de la compania franceză asemenea nave. India, Brazilia, Chile și Malaezia au achiziționat și ele o serie de submarine din această clasă.

Amintim că în 2018 MApN estimase că România ar avea nevoie de cel puțin trei submarine pentru Forțele Navale Române, iar la vremea respectivă chiar se vorbea de submarine germane din clasa Type 214 dezvoltate de nemții de la ThyssenKrupp Marine Systems, care ar fi favorite în acest program. Din lipsă de fonduri nu s-a mai avansat cu discuțiile.

De precizat și faptul că în cadrul vizitei efectuată la Baza „Mihail Kogălniceanu”, la jumătatea lunii trecute, președintele francez Emmanuel Macron a anunat un plan ambițios pentru modernizarea Forțelor Navale Române.

