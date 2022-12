Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, cină la "Schengen-ul" din București

După discursul ținut în Plenul Parlamentului din România, în care a anunțat că țara noastră va adera în curând la Schengen, Roberta Metsola, însoțită de staff-ul său, a ales ca locație pentru cină restaurantul Schengen – Delicatessen und Garten, situat pe Bulevardul Dacia nr. 25 din capitală.

„Recent, în urma faptului că România nu a fost admisă în spațiul Schengen, am schimbat numele restaurantului în Schengen – Delicatessen und Garten, pentru a da ocazia veselă oricărui român de a intra în Schengen. Am fost plăcut surprinși că doamna Metsola, însoțită de întregul său staff, a ales să ia cina în restaurantul nostru, denumit simbolic Schengen – Delicatessen und Garten. Alegerea nu a fost o coincidență și ne bucură foarte tare că am putut fi gazda lor”, a declarat Marius Tudosiei, proprietarul restaurantului Schengen – Delicatesen und Garten.

„Ne bucură foarte mult că inițiativa noastră, pornită acum câteva zile, a ajuns la personalități atât de importante din domeniul politic. În ceea ce privește bucatele comandate de oaspeții noștri, aceștia au ales mâncăruri românești pe care noi le punem cu mândrie în meniu, în fiecare zi”, a mai declarat Marius Tudosiei.

Restaurantul Băcănia Veche – Delicatese și Grădină, deschis de nici un an și jumătate, în iunie 2021, în plină pandemie, și-a schimbat numele în Schengen – Delicatessen und Garten pe data de 9 decembrie 2022, în urma deciziei prin care România nu a fost admisă în spațiul Schengen.

Marius Tudosiei este fondatorul Băcănia Veche din 2010, a deschis restaurantul in 2021, iar între 2012 și 2019 a prezentat un cooking show în care a promovat producătorii locali, mâncarea bună și gătitul sănătos.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News