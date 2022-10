Rishi Sunak, educat pentru a deveni lider politic. Bogdan Chirieac: În Marea Britanie, elitele politice se cresc și se pregătesc. La noi, se aduc de pe stradă

În contextul numirii noului premier britanic, Rishi Sunak, președintele american Joe Biden a reacționat, spunând că este una ”revoluționară”. Fiind în asentimentul liderului american, analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat că educația noului premier britanic îl propune pentru rolul său, spre deosebire de educație primită de politicienii din Europa de Est.

”Este, dacă vreți, momentul pe care l-au avut Statele Unite în 2008, când a câștigat alegerile Barack Obama, primul afro-american care s-a dus la Casa Albă. Sunak este fiul unor imigranți indieni, care au ajuns în Marea Britanie din Africa, Tanzania, educat în Marea Britanie, că de asta englezii sunt unde sunt și în Europa de Est suntem pe unde suntem. A făcut filosofia la Oxford, economia la Stanford și, sigur că da, este în această situație nouă, în care domnul Sunak este posesorul unei averi de 730 de milioane de lire sterline. E miliardar practic, ce să mai vorbim, prin căsătoria sa cu o doamnă din India foarte bogată”, a spus Bogdan Chirieac, la Antena 3.

În privința educației sale, Sunak este expert în finanțe, iar experiența sa ar putea fi benefică redresării țării.

”El are argumente solide în favoarea sa și argumentul său este în primul rând educația aleasă pe care o are domnul Sunak fără doar și poate, plus experiența ca ministru de Finanțe. Vedeți, în lumea occidentală și mai ales în Marea Britanie, elitele politice se cresc și se pregătesc. La noi se aduc de pe stradă și se pun ministru, dat fiind că așa hotărăște un partid. Atunci, de asta avem tot felul de experiențe nefericite în Europa de Est, inclusiv sau mai ales în România, iar în Vest sunt aceste elite politice care cresc 20 de ani până să ajungă să conducă cu adevărat o țară”, a mai afirmat analistul politic.

Cine este Rishi Sunak, noul premier al Marii Britanii

Rishi Sunak va deveni marți primul prim-ministru de culoare al Marii Britanii, după ce a câștigat cursa pentru a conduce Partidul Conservator, însărcinat să conducă o țară profund divizată de o recesiune economică care va lăsa milioane de oameni mai săraci, scrie Reuters.



Astfel, unul dintre cei mai bogați politicieni din Westminster, Sunak, în vârstă de 42 de ani, va deveni cel mai tânăr lider al țării din vremurile moderne și al treilea premier în mai puțin de două luni, preluând conducerea în timpul uneia dintre cele mai tulburi epoci din istoria politicii britanice.

Scandalul legat de soția lui Rishi Sunak

Sunak a fost considerat o prezență carismatică a Partidului Conservator, ca fost Ministru de Finanțe în guvernul condus de Boris Johnson, până când, în aprilie, presa britanică a dezvăluit că soția lui, Akshata Sunak, ar fi evitat să plătească taxe de până la 20 de milioane de lire sterline, nefiind domiciliată în Marea Britanie, scrie The Guardian.

Sunak a fost acuzat atunci că nu înțelege actuala criză a costului vieții pentru oamenii de rând deoarece i-a apărat poziția fiscală a soției lui multimilionare, supranumită "fiica lui Bill Gates de India". Akshata Sunak are o participație de 0,91% în imperiul tehnologic al tatălui ei, Infosys, o valoarea netă de aproximativ 500 de milioane de lire sterline.

Ea locuiește în Londra împreună cu Rishi Sunak și cele două fiice ale lor, dar este încă cetățean indian și nu a plătit impozit pe veniturile sale internaționale. Totodată, Infosys a fost criticat pentru că încă opera la Moscova, în ciuda războiului din Ucraina. Citește mai multe AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.