Rihanna este însărcinată. Primele imagini cu burtica

Rihanna este însărcinată. Artista în vârstă de 33 de ani și iubitul ei, A$AP Rocky, vor deveni părinți anul acesta.

Cei doi au făcut o ședință foto în New York, prin care au confirmat zvonurile din ultima perioadă. Cântăreața apare în imagini cu o burtică de gravidă destul de dezvoltată, semn că sarcina are deja câteva luni, scrie People.

Must be l̶o̶v̶e̶ babies on the brain! ❤️ Rihanna and A$AP Rocky are going to be PARENTS! See their stunning pregnancy photoshoot here: https://t.co/YyTIpcU3Y5

(????: DIGGZY/Shutterstock) pic.twitter.com/O4mzHyJAeS