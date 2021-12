Revistă de benzi desenate cu Spiderman, vândută cu 2,6 milioane de euro

O copie rară a unei cărţi de benzi desenate Superman #1, care erau vândute în 1939 la chioşcurile de ziare din Statele Unite, a fost cumpărată pentru suma de 2,6 milioane de dolari la o licitaţie, potrivit AP.

Cartea care îl înfăţişează pe copertă pe Superman sărind peste clădiri înalte a fost vândută joi seară unui cumpărător care a dorit să-şi păstreze identitatea secretă, potrivit ComicConnect.com, o companie online de licitaţii şi consignaţii.

Vânzătorul, Mark Michaelson, a cumpărat benzile desenate în 1979 de la proprietarul original şi le-a păstrat într-un seif cu temperatură controlată pentru a nu se degrada. Michaelson, acum pensionat, şi-a plătit facultatea cumpărând şi vânzând benzi desenate.

Personajul creat de scriitorul Jerry Siegel şi artistul Joe Shuster reprezintă un pionier al genului de supereroi, iar benzile desenate cu acesta au fost vândute recent pentru sume tot mai mari.

„Acum există supereroi peste tot. Priviţi înapoi în anii 30, nu exista aşa ceva. Acesta a fost literalmente primul supererou”, a declarat Stephen Fishler, CEO-ul companiei ComicConnect.

El a spus a spus că ceea ce face ca aceste copii să se vândă la asemenea preţuri este faptul că sunt tot mai dificil de găsit, scrie Mediafax.

No Way Home, ultimul film cu Spiderman, în cinema

SpiderMan: No Way Home, a treia parte a seriei Omul Păianjen cu Tom Holland în rolul principal, are toate premisele să fie unul dintre cele mai bune filme ale anului.

Den Of Geek notează că Holland a avut cea mai ”bună interpretare de până acum a lui Peter Parker” și, în ciuda faptului că durează ceva până începe acțiunea puternică în film, în cele din urmă se transformă în ”ceva fantastic”.

”Este cel mai interesant, surprinzător și mai emoționant Spidey dintre toți. Acest film face ceea ce fac întotdeauna cele mai bune lungmetraje: te emoționează, te mișcă și te fac să vrei să aplauzi într-o sală de cinema plină. În lumina pandemiei, acest film este un cadou de sărbători nu doar pentru cinefili, pentru că, dacă a existat vreodată un film gata să salveze industria - la fel cum Spidey salvează întotdeauna ziua - acesta este cel mai potrivit”, a declarat criticul de la Deadline, Pete Hammond, citat de FilmNow.

Cât despre regizorul Watts și scenariștii Chris McKenna și Erik Summers, Hammond notează că ”au creat unul dintre cele mai bune filme ale anului”.

