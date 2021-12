SpiderMan: No Way Home, scor perfect din partea criticilor: Dacă există un film să salveze industria, acesta este

SpiderMan: No Way Home, a treia parte a seriei Omul Păianjen cu Tom Holland în rolul principal, are toate premisele să fie unul dintre cele mai bune filme ale anului.

Den Of Geek notează că Holland a avut cea mai ”bună interpretare de până acum a lui Peter Parker” și, în ciuda faptului că durează ceva până începe acțiunea puternică în film, în cele din urmă se transformă în ”ceva fantastic”.

”Este cel mai interesant, surprinzător și mai emoționant Spidey dintre toți. Acest film face ceea ce fac întotdeauna cele mai bune lungmetraje: te emoționează, te mișcă și te fac să vrei să aplauzi într-o sală de cinema plină. În lumina pandemiei, acest film este un cadou de sărbători nu doar pentru cinefili, pentru că, dacă a existat vreodată un film gata să salveze industria - la fel cum Spidey salvează întotdeauna ziua - acesta este cel mai potrivit”, a declarat criticul de la Deadline, Pete Hammond, citat de FilmNow.

Cât despre regizorul Watts și scenariștii Chris McKenna și Erik Summers, Hammond notează că ”au creat unul dintre cele mai bune filme ale anului”.

"Acest film va face un miliard"

”Holland, Zendaya și Batalon sunt un trio de neprețuit, iar diverșii răufăcători și ”alții” care mai apar fac acest film pur distractiv la cel mai înalt nivel. Fanii vor fi în rai. Acest film va face un miliard și merită", a mai spus Hammond.

Conform celebrului site de recenzii Rotten Tomatoes, No Way Home are un scor de 97% până acum.

Irina Nistor: Nu se vor mai face filme sofisticate

"La House of Gucci, înghesuială. E despre modă şi a fost şi abil Ridley Scott, pentru că a luat-o pe Lady Gaga în distribuţie. Deci se vor duce fanii ei să vadă filmul. L-a mai luat şi pe Adam Driver încă o dată. E păcat de The Last Duel, pentru că e foarte bine făcut, iar actriţa din rolul principal este o surpriză totală faţă de tot ce a jucat până acum. Asta înseamnă, din păcate, că nimeni nu va mai face filme mai sofisticate. Mai merge cu modă, mai aducem două cântăreţe, vine lumea şi plăteşte biletul. Eu nu ştiu dacă ar fi avut succes acum Stăpânul Inelelor. Când a ieşit, era alt context, iar lumea oricum s-a împărţit în fani Harry Potter şi fani Stăpânul Inelelor. Mai ales că nu erau şi vedete care să atragă ca un magnet publicul", a explicat Irina Margareta Nistor pentru DC NEWS. .

