Reorganizarea spitalelor din București. Ministrul Rafila, răspuns pentru Cătălin Cîrstoiu

Medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD - PNL la primăria Capitalei, a remarcat faptul că spitalele monodisciplinare nu mai există „nicăieri în lumea civilizată“.

„Sunt spitale mici, spitale monodisciplinare. Există și o directivă europeană, noi avem și un angajament de aderare de a reduce spitalele monodisciplinare. Ele nu mai sunt pe nicăieri în lumea civilizată. Noi le avem în continuare. Dar ce facem cu ele? Că de la ora 4 încolo nu mai au laborator, nu mai au anesteziști. Trebuie sa regândim această structură medicală. În plus, n-am sa înțeleg niciodată, mi-a fost foarte greu sa aflu cam care este bugetul acestui ASSMB raportat la aceste spitale și, mai mult de atât ,mi-a fost foarte greu să văd câte investiții s-au făcut în ultima perioadă, ce investiții s-au făcut. Unele sunt bune, începute acum“, a spus Cătălin Cîrstoiu.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a fost întrebat, luni, despre aceste spitale:

„Spitalele din subordinea Primăriei Capitalei au un coordonator care se numește ASSMB. Acolo e o doamnă foarte vocală, doamna Sivache (n.r. Oana Gabriela Sivache). Am avut foarte multe probleme cu aceste spitale din subordinea Primăriei.

Spitalul Colentina funcționează fără autorizație sanitară de funcționare, a funcționat 2 luni, alte spitale au probleme serioase, deci abordarea domnului profesor Cîrstoiu este binevenită, dar ea trebuie să țină cont de anumite particularități. Unificarea trebuie să țină cont de secțiile existente în spitalele multidisciplinare. De exemplu, Colentina are secție de Ortopedie, deci e greu să crezi că poți să unifici un spital de Ortopedie cu un spital care are deja secție de Ortopedie, dar asigurarea unor consorții care să facă posibilă achiziția centralizată, ceea ce duce la costuri mult mai mici a principalelor materiale sanitare din subordinea ASSMB, operarea unei baze comune de analize de laborator et. Toate aceste lucruri sunt raționale, însă nu trebuie să mergem pe ideea că se vor desființa spitale. Din punctul ăsta de vedere, ideea este clară: Nu se vor desființa spitale! Mai ales că Spitalul Foișor este un spital care, dacă îl veți vizita, se compară sau chiar depășește clinicile private din punct de vedere al infrastructurii și calității serviciilor. Eventuale consorții de spitale trebuie să funcționeze în sensul aducerii la un standard mai înalt al spitalelor care nu sunt acolo.

O reformă a spitalelor din administrația bucureșteană este necesară, e clar ă acolo sunt lucruri care nu funcționează, iar diversele scandaluri, din păcate continuă. Ați văzut și la Spitalul Colțea ce s-a întâmplat. Nu poți să marchezi aniversarea unui spital istoric din România prin manifestări care nu au nimic de-a face cu cultura și respectul pentru pacienții din spital.“, a spus Alexandru Rafila.

„Spitalului Colentina i-a expirat autorizația sanitară de funcționare la finalul anului trecut. În luna ianuarie și cred că și o parte din februarie nu a avut autorizație sanitară de funcționare.“, a spus Alexandru Rafila.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News