„Astăzi mi-a atras atenția o postare a domnului Andrei Caramitru pe pagina sa de Facebook. Andrei Caramitu era cunoscut susținător USR, anti PSD. Poate fi acum considerat PSD-ist Andrei Caramitru? Excludem această variantă, ne uităm la postările domniei sale, îi face mafioți pe PSD-iști ș.a.m.d. Cu argumentele domniei sale zice că e un dezastru mandatul domnului Nicușor Dan și am văzut reacțiile în momentul în care a spus chestia asta și avea niște argumente cu cifre. Domnule, l-a luat lumea la bețe pe pagina de Facebook. Adică, eu vorbesc elegant spunând că l-a luat lumea la bețe. Nu pot fi reproduse unele comentarii. Adică veneau de la un om care nu e ostil USR-ului, e ostil PSD-ului, constatările respective. Și de aia vă întreb dacă nu cumva la București votul nu va avea niciun fel de legătură cu situația reală, cu logica, cu matematica invocată de domnul Nicușor Dan, dacă nu cumva votul e după alte criterii?”, a întrebat realizatorul emisiunii „Ce se întâmplă?”, jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

Informații care pot fi verificate

„Ați afirmat că l-a luat lumea la bețe pe domnul Andrei Caramitru pentru postare, nu l-a luat lumea la bețe, l-au luat reprezentanții USR, cei care sunt în acea bulă. USR-iștii l-au criticat, ca să vorbesc frumos, pentru că a îndrăznit să vină cu niște cifre reale care pot fi verificate pe site-ul instituției, informații publice, și pentru că a îndrăznit să spună un adevăr și probabil acele persoane care votează preponderent USR și pe actualul primar nu vor să accepte adevărul. Și chiar dacă au stat în frig, și chiar dacă nu au avut apă caldă, și chiar dacă au stat în mizerie, și chiar dacă au mers în parcuri murdare cu alei crăpate, se mai împiedicau, mai cădeau, cărucioarele copiilor se prindeau în acele cratere și se mai întâmplau și accidente, chiar dacă au văzut că nu s-a mai achiziționat nimic pentru înnoirea parcului auto al STB, chiar dacă nu s-a mai făcut niciun pod, niciun pasaj.

Au o afinitate, simpatizează această formațiune politică. E democrație, îi respect, nu am niciun cuvânt negativ de afirmat. E opțiunea politică a domniilor lor. Este dreptul fiecăruia, că de aceea ne-am câștigat democrația, să voteze cu cine dorește și din orice motiv, argumentat sau din simpatie pur personală. Problemele din administrație nu au culoare politică, asta trebuie să înțelegem cu toții. Nu sunt probleme nici ale PSD-ului, nici ale USR-ului, nici doar ale PNL-ului sau mai știu eu cui. Sunt probleme de rezolvat.

Diferența de ritm

Sunt oameni care pot să facă mai mult și mai bine și mai repede. Sunt oameni care înțeleg mai bine administrația și în viața personală sunt mai activi și mă consider o persoană foarte activă, foarte implicată, așa am fost și în mediul privat, în presă când am lucrat, și sunt persoane cu un ritm personal mai încet, mai greoi și care nu au nici posibilitatea de a face echipe și de a fi bun comunicator, nu pentru televizor sau radio, ci cu echipa, cu propria ta echipă, cu societatea civilă, cu mediul antreprenorial, cu cetățenii, primarii de sectoare, cu miniștrii la care te duci și te zbați să te ajute, cu ministrul Transporturilor, cu ministrul Mediului, cu ministrul Educației, Sănătății, așa cum am făcut în mandat, că pur și simplu îi cicăleam, îi cicăleam și mergeam tot timpul la ministere și la guvern pentru a obține proiecte necesare Capitalei.

Deci, aici e opțiunea fiecăruia. În București și nu numai în București, în toată țara și în toată lumea, administrația nu trebuie să mai aibă culoare politică. Eu îi respect pe toți, dar îi rog să se gândească în cabina de vot dacă vor să avem în București același ritm încet de dezvoltare. Am fost întrecuți de orașe mari din țară, am fost întrecuți de capitale europene în acești 4 ani de zile”, a declarat candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Gabriela Firea.

