Răzvan Simion și Daliana Răducan se căsătoresc. Matinalul de la Neatza și-a cerut iubita în căsătorie. Imagini cu inelul (VIDEO)

"În 2023 aleg să fiu mai liber ca niciodată și să traiesc acest sentiment alături de Daliana, creator de frumos în viața mea. Am ales cel mai frumos inel de logodnă pentru a-i aduce zilnic aminte de razele de lumină pe care le aduce în viața mea. Relația noastră nu este perfectă. Nici nu cred in perfecțiune. Are însă un fundament solid, ca și diamantul care ne unește începând de astăzi, sufletele.

Acest fundament vine din valori umane. Din respect, reciprocitate, prietenie si unicitatea fiecăruia dintre noi pentru celălalt. Așa cum trandafirul Micului Prinț a rămas unic pentru el. Chiar și când a aflat că lumea este plină de trandafiri similari. Diamantul are cea mai mare duritate, dar este în același timp, fragil. Se poate fisura dintr-o neatenție. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să conștientizeze valoarea trandafirului său unic. Vă doresc un an 2023 plin de creativitate.

Acolo unde trăiesc oamenii cresc cinci mii de trandafiri într-o grădină… și cu toate astea nu găsesc ce caută… dar totuși ce caută poate fi găsit chiar și într-un singur trandafir…', a scris Răzvan Simion pe rețelele de socializare", a transmis Răzvan Simion.

Cum s-a îndrăgostit Daliana Răducan de Răzvan Simion

Daliana Răducan și Răzvan Simion s-au cunoscut și s-au îndrăgostit iremediabil după ce prezentatorul TV a ieșit din relația cu Lidia Buble, care a durat mai bine de cinci ani.

"Eu nu știam mai multe despre Răzvan decât știe toată lumea. Șansa mea a fost să îi văd sufletul și asta a făcut cât 1.000 de cuvinte. Nu este mare diferență între omul de pe ecran și cel de acasă. Poate doar că nu e atât de vorbăreț acasă. (zâmbește) L-aș subestima pe Răzvan dacă l-aș defini printr-un singur element. Mi-a plăcut pur și simplu, în totalitate. Îl admir pentru intelectul lui, pentru sufletul lui, pentru șarmul lui, dar mai ales pentru modul în care știe să mă completeze", spunea Daliana Răducan, la un moment dat, pentru VIVA!.

"Pentru mine, relația cu o persoană publică a fost ca o sabie cu două tăișuri. Meseria mea presupune o anumită conduită, iar eu mi-am asumat un risc. Am avut încredere în mine, în Răzvan, în noi și în cei care ne privesc. Adevărul se simte, nu trebuie pus pe masă", a mai spus aceasta.

Anul trecut, la început de septembrie, Răzvan Simion și Daliana Răducan au fost surprinși împreună, la Istanbul. Pare-se că acea vacanță "a marcat începutul relației". Și potrivit celor spuse de ei, începutul relației a fost unul plin de pasiune. Cei doi și-au confirmat relația la nunta lui Dani Oțil și a Gabrielei Prisăcariu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News