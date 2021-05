Răzvan Cuc, reacție după uciderea ursului Arthur. „Știți ce a declarat Cîțu? Hal de declarație”

„În fața ambasadei Austriei e liniște. Nu e niciun protest. Prințul a venit, a ucis și a plecat cu trofeul! Iar noi, aliniați și supuși în spatele unui președinte fără personalitate și a unui guvern incapabil, am rămas din nou locuitorii unei colonii de la marginea Europei...

Pentru Arthur și ceilalți urși din România nu am avut voie să construim autostrăzi. Pentru Arthur și alte nenumărate specii de animale, pești sau păsări am oprit sau am închis obiective economice de care aveam nevoie. Politicieni fără coloană vertebrală au acceptat orbește ordinele venite din vest, iar atunci când cineva nu s-a supus, a fost declarat indezirabil...”, a transmis Cuc, pe Facebook.

Unde sunt ONG-urile?

„ONG-uri zgomotoase și bine finanțate au certat, au înjurat, au amenințat, au intrat peste miniștri și s-au legat cu lanțuri de calorifere... ONG-uri care au spus despre România tot ce le-a venit la gură, acum tac exact ca peștii pe care se laudă că îi protejează. Abuzul vine de la stăpân, nu se cuvine să-l conteste...

Unde sunt sutele de activiști de mediu azi, când Arthur este un trofeu pe peretele unui austriac care își permite orice? Unde sunt protestele împotriva celor care au permis împușcarea celui mai valoros urs brun din România? Unde sunt campaniile de pe platformele de socializare, unde sunt petițiile semnate de sutele de mii de oameni care au avut mereu ceva de spus? Nu sunt! Nu există! Când ursul e ucis de un austriac, nu e niciun protest. E loc doar pentru un prohod ipocrit și tăcut...”, a mai scris el, în postare.

Premierul, hal de declarație despre situație

„Știți ce a declarat azi premierul-fantomă Cîțu? Iată hal de declarație: „«se pare că nu toate informaţiile din spaţiul public sunt corecte şi aici nu aş vrea să comentez ceva ce nu este corect, dar se pare că nu este cel mai mare urs, până la urmă!». Vă place? Urmează operațiunea de spălare a unei vânători cinice în urma căreia un prinț «curajos» și bine înarmat l-a ucis pe Arthur. Care nici «nu este cel mai mare urs!»... E ceva mai mic, ca o țară condusă de «patrioți» dispuși să o vândă bucată cu bucată. Ieftin. Trofeul prințului a costat doar 7000 de euro. O nimica toată...”, a conchis fostul ministru.