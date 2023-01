Războiul frumuseții: Rusia și Ucraina se luptă pentru titlul de Miss Univers 2023

Concursul de costume Miss Universe din acest an a văzut concurenții reprezentându-și culturile cu rochiile lor. Concursul a avut loc miercuri, 11 ianuarie, la New Orleans, SUA, iar concurenții din Ucraina și Rusia au avut piese declarative de arătat, scrie Dailyo.

Iată-le pe Miss Rusia, Anna Linnikova, și Miss Ucraina, Viktoriia Apanasenko, în costumele lor naționale:

Alegerea costumelor este foarte grăitoare.

Miss Rusia, Anna Linnikova, spune că tema ei pentru costumul național este Imperiul Rus.

Ea a purtat o rochie mini, încorporată cu perle și pietre semiprețioase, completată cu o pelerină de catifea roșie, cu mâneci balon și o coroană din epoca Imperiului Rus. Rochia a fost realizată cu ajutorul Muzeului de Stat Ermitaj, din Sankt Petersburg, Rusia.

Cât despre Miss Ucraina, Viktoriia Apanasenko, ea l-a reprezentat pe Arhanghelul Mihail din poveștile creștine, care este considerat a fi ”Războinicul luminii” care învinge răul. Apanasenko a afirmat că războiul din Ucraina inspirat-o pentru alegerea acestui costum.

Costumațiile celor două frumuseți slave nu au rămas trecute cu vederea de către internauți. Miss Rusia a devenit rapid Miss Genocid, în timp ce alții s-au întrebat de ce Rusiei i s-a permis chiar să participe la concurs.

Can anyone explain to me why Miss russia is even allowed to compete in Miss Universe? While the terrorist state has been unlawfully invading its peaceful neighbour since 2014? While its committing unimaginable crimes against humanity? @MissUniverse Are you okay????