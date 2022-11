”Război hibrid sub ochii noștri, ai NATO și ai UE”. Chirieac, după amenințările Rusiei către România: Acum este momentul, nu a fost niciodată mai slabă

"Niciuna dintre ameninţările la adresa României nu este serioasă. Singura ameninţare reală este cea la adresa Republicii Moldova, fiindcă acolo avem un război hibrid în desfăşurare, sub ochii noştri, ai NATO şi ai UE. Război hibrid care poate fi combătut cu uşurinţă. Cum? Ajutând cu resurse Republica Moldova. Este foarte simplu! Şi nu resurse militare, ci economice. În rest, nu cred că, vreodată, după Al Doilea Război Mondial, Rusia a fost atât de slăbită - Uniunea Sovietică şi urmaşa, Federaţia Rusă - cum este acum.

"Toată chestiunea este de voinţă politică"

Dacă se doreşte integrarea Republicii Moldova în UE - că asta ne doare, în primul rând -, acesta este cel mai bun moment să o poţi face. Sigur - noi ştim, că am trecut prin întregul proces - trebuie să răspunzi la nişte criterii foarte importante. Uite, România, în privinţa justiţiei, nu răspunde nici acum şi pe bună dreptate. România are o justiţie nefuncțională, din mare nefericire. Dar o țară mică, precum Republica Moldova, poate fi lesne integrată, aşa cum s-a întâmplat şi cu țările baltice. Toată chestiunea este de voinţă politică.

Dar acum este momentul, fiindcă, într-adevăr, Rusia nu a fost niciodată atât de slabă! Vine Medvedev şi ne spune că sunt 220.000 de etnici ruşi în Transnistria, care nu este recunoscută internațional de absolut nimeni, nici de Federaţia Rusia. Este foarte simplu să îi atragi şi pe ei de partea ta. Îi integrezi ca minoritate şi le dai toate drepturile, plus că treci de la pensia rusească de doi bani, la o pensie nu nemţească, dar măcar la o pensie românească. Pensia este de 5-10 ori mai mică în Republica Moldova faţă de România", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3.

Recent, analistul politic Bogdan Chirieac a comentat și ”lovitura de stat mascată din Republica Moldova”, care ar putea duce la ocuparea țării de către Rusia, precum s-a întâmplat în Crimeea, fără ca rușii să tragă un foc de armă.

”Mi-aș dori, în mod real, ca România să se implice în criza din Republica Moldova. Altminteri, administrația din România nu are capacitatea să ajute Republica Moldova, fiindcă nu are capacitatea să se ajute pe sine, să ajute România. Însă, dacă am avea politică externă... ceea nu avem, în acest moment. România se poate lăuda cu faptul că este o țară UE și NATO, fără o politică externă coerentă, dar la nivel înalt, președintele Iohannis ar trebui să facă lobby, să fie ambasadorul Republicii Moldova pe lângă Bruxelles. Bruxelles poate ajuta cu resurse puține Republica Moldova pentru că nu are nevoie de resurse importante ca să treacă de această criză.”, a spus Bogdan Chirieac.

”Rușii o ocupă la fel cum au făcut cu Crimeea, fără să tragă un foc de armă”

”Altminteri, Occidentul și noi toți pierdem Republica Moldova. Rușii o ocupă la fel cum au făcut cu Crimeea, fără să tragă un foc de armă. Nu au nevoie să trimită armata acolo, ci, pur și simplu, îi activează pe pro-rușii din Republica Moldova și cade guvernul, pe fond de nemulțumire reală, economică în primul rând.”, a zis Bogdan Chirieac.

”Este o lovitură de stat mascată, sub forma unor proteste populare”

”Este o lovitură de stat mascată, sub forma unor proteste populare. Am avut și în România, dar e cu totul și cu totul alt context. România e în NATO, în UE, totuși, e o democrație chiar dacă incipientă, dar pe fondul unei justiții nefuncționale în România avem vulnerabilități, precum a fost pe 10 august 2018. La ei, în Republica Moldova, e mult mai dură. Îți pică Guvernul sub presiunea străzii. O să spuneți că asta s-a întâmplat și în țările occidentale avansate, dar nu e același lucru! Când se întâmplă în Republica Moldova nu e același lucru.”, a spus Bogdan Chirieac.

”Dacă Rusia pune mâna pe Republica Moldova vor avea un cap de pod între Ucraina și România, practic în granița NATO”

”Este un interes al Rusiei, care, repet, fără să tragă un foc de armă, are toate șansele să dea jos guvernul pro-occidental de la Chișinău și pe Maia Sandu. De ce? Fiindcă populația e nemulțumită de situația economică și, pe acest fond, pro-rușii de acolo apasă pedala... pentru că, jumătate de țară e goală pentru că a plecat în Occident la muncă, iar cine a rămas acolo e majoritar pro-rus. Aici avem o problemă și cu rușii, cu etnicii ruși care sunt în Ucraina, pentru că nu știm dacă țin cu Rusia, Ucraina sau sunt neutri. E foarte neclară situația în Ucraina, dar dacă Rusia pune mâna pe Republica Moldova vor avea un cap de pod între Ucraina și România, practic în granița NATO, ca la Marea Neagră unde vedeți că au loc toate conflictele.”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție telefonică, la România TV.

Acest articol reprezintă o opinie.