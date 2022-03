Răsturnare de situație. Harry și Meghan vor înapoi la Casa Regală

Când Prințul Charles va deveni rege, cuplul Harry - Meghan ar vrea să se întoarcă în Marea Britanie ca membri regali, dar cu jumătate de normă, susține un autor regal citat de Daily Mail.

Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, chiar ar avea speranțe să revină în Familia Regală britanică, dar cu îndatoriri ”part-time”, conform sursei citate. În prezent, cei doi duci de Sussex trăiesc într-o casă de 14 milioane de dolari, din Montecito, California, după ce au făcut un pas în spate de la îndatoririle regale, în 2020.

Tom Quinn, autorul ”Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle”, crede că celebrul și controversatul cuplu și-a făcut planuri să se întoarcă în familia regală în viitor. Ei ar aprecia că Prințul Charles ar fi mult mai ”modernizator” decât Regina Elisabeta a II-a și ar aproba prezența lor part-time în UK.

”Regali part-time”, o variantă exclusă de Regina Elisabeta a II-a

O notă de la Palatul Buckingham din urmă cu un an refuza această variantă. Reacția venea în contextul în care o sursă din ”interior” i-ar fi indicat Reginei că ”Harry și Meghan cred că odată ce bătrânii familiei regale vor muri - cu alte cuvinte, însăși Regina Elisabeta a II-a- ei vor putea, când Charles va deveni Rege, să se întoarcă ca ”regali part-time” așa cum și-au dorit mereu să fie”. În ciuda rupturii, Harry ar vrea, în principal, să-și găsească un rol în Casa Regală, chiar și de la distanță, din Statele Unite.

Aceste informații sunt și în contextul în care Prințul Harry s-ar putea să nu se întoarcă în Marea Britanie anul acesta pentru sărbătorile Jubileului de Platină al Reginei, deoarece îi va fi prea greu să-și înfrunte familia înainte de publicarea viitoarei sale memorii.

Cartea, despre care mulți cred că va conține detalii explozive despre viața în Familia Regală, i-a adus lui Harry un avans de 14,7 milioane de lire sterline (20 de milioane de dolari). Urmează să fie publicată în toamnă. Autorul Tom Bower, care lucrează în prezent la o biografie a lui Meghan Markle, a declarat pentru revista Closer că prințul se confruntă cu ”dilema supremă”, ”trebuind să decidă dacă ar trebui să-și viziteze iubita bunică, știind că este plătit să-și dezvelească sufletul pentru cartea mult așteptată”, conform sursei citate.

