Rapid Bucureşti - FC Argeş, rezultat în Liga 1. Albu: Dacă trebuie să murim pe teren, murim!

Rapid s-a impus prin două goluri marcate în decurs de patru minute de Albert Stahl (9) şi Alexandru Albu (12). FC Argeş a dominat repriza secundă şi şi-a creat câteva ocazii de gol, pe care le-a ratat, însă.

În min. 6, mingea şutată de Younes Bnou Marzouk a fost deviată de Iasmin Latovlevici, iar Costinel Tofan a respins-o in extremis, jucătorii Rapidului solicitând acordarea golului. Potrivit imaginilor de televiziune balonul a părut că a depăşit linia porţii cu întreaga circumferinţă.

Albu, autorul celui de-al doilea gol, a dezvăluit care a fost cheia succesului

"Aveam nevoie de aceste puncte, mă bucur că am reușit să marcăm repede, ne-am creat ocazii foarte bune și puteam să mai dăm cel puțin unu-două goluri. Am făcut un joc bun, am ținut de minge, am făcut posesie, am plimbat-o, exact ce trebuia să facem și în meciurile celelalte.

S-a văzut poate un pic neîncrederea rezultatelor, acum pe final, dar per total, a fost o partidă reușită și datorită fanilor, pentru că s-a văzut că suntem neînvinși cu ei în tribună, ne dau o altă încărcătură.", a spus Albu.

"Dacă trebuie să murim pe teren, murim pe teren"

Orice echipă știe să sufere pentru punctele din joc, este normal. Dacă trebuie să murim pe teren, murim pe teren, important e să câștige Rapid. Știam că putem să mai dăm goluri, îmi pare rău că nu am fructificat ocaziile pe care le-am avut, chiar dacă și adversarii au avut ceva ocazii pe final, dar e o victorie meritată.

Ne lipsesc câțiva jucători, dar cei care vor intra își vor face treaba, ca și azi, și cu astfel de suporteri, nu cred că vor fi probleme. Trebuie să avem aceeași ambiție, băgam doi-trei jucători alunecări la același om, așa trebuie să facem mereu. Mai e mult până departe, bineînțeles că ne dorim să rămânem acolo", a spus Albu, conform Digi Sport.

FC Argeş a suferit a doua înfrângere consecutivă

Rapid venea după trei meciuri fără victorie, două egaluri şi un eşec. FC Argeş a suferit a doua înfrângere consecutivă.

În tur, Rapid a câştigat cu 1-0. FC Rapid Bucureşti - FC Argeş 2-0 (2-0), Arena Naţională - Bucureşti Au marcat: Albert Stahl (9), Alexandru Albu (12). Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi);

arbitri asistenţi: Mircea Orbuleţ (Bucureşti), Ferencz Tunyogi (Zalău); arbitru de rezervă: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova) Observatori: Adrian Vidan (Bucureşti) - CCA, Imilian Şerbănică (Bragadiru) - LPF.