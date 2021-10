Radu Văduva, campion european la drift. Primul român care reuşeşte asta

Pilotul român Radu Văduva a devenit campion european Pro2 la International Drift Kings după ce a obţinut victoria în etapa finală pe circuitul Serres din Grecia. E pentru prima oară când un pilot tricolor reuşeşte o astfel de performanţă la individual în competiţia internaţională lansată în 2005.

În actualul sezon, Radu Văduva a ratat o singură dată clasarea în Top 4 la finalul unei etape, în Spania, acolo unde a fost eliminat în Top 4, în timp ce în calificări o singură dată a încheiat mai jos de locul 3.

„Dacă mă întrebai acum câţiva ani dacă voi reuşi această performanţă, nici nu îndrăzneam să visez că voi fi campion în Drift Kings“, a spus Văduva.

Performanţa reuşită de român e cu atât mai importantă cu cât de-a lungul sezonului 2021 a concurat cu o maşină de concurs împrumutată.

„Maşina mea de concurs cu care eram obişnuit a avut probleme, aşa că am apelat la un coleg. Deşi nu am avut aceeaşi putere ca a multora dintre contracandidaţi, sunt fericit că am încheiat pe 1“, a spus Radu Văduva la finalul sezonului care a strâns 63 de concurenţi la Pro2, conform Adevărul.

La aceeaşi competiţie, Alice Ene, fiica multiplului campion de drift Sorin Ene, „HAI”-ul pentru prieteni și pasionați, omul care, cu ani în urmă, a pus bazele Campionatului Național de Drift, a devenit cea mai tânără „Drift Queen” a Europei. Alice Ene are doar 14 ani.

O maramureşeancă, performanţe notabile

Natalia Iocsak, sportivă legitimată la CS Minaur Baia Mare, a reușit două importante performanțe în acest sezon de drift, medalia de bronz la Campionatul Național (general) la clasa Pro2 (Semi-Pro) și locul 2 în clasamentul de la clasa Queen Series, arată csminaur.ro, secția Automobilism.

Natalia a avut două competiții în Grecia, la 2021 Drift Kings Grand Final – Serres Greece. Aici au fost probleme cu mașina, dar a reușit să termine pe locul al doilea la clasa Queen, după Alice Ene și înaintea sportivei din Bulgaria, Iva Rusinova. La Pro2 a fost a treia, după Radu Văduva și după grecul Nikos Zahos, mai arată reprezenttanții secției de Automobilism a clubului băimărean, scrie directmm.ro.