Radu Tudor, banc tare cu un francez, un german și un român la vaccinare. Ce a întrebat românul

"Este un banc care circulă pe internet cu francezul, cu germanul şi cu românul care se duc la vaccinare şi ce întrebări are fiecare. Francezul zice: "Aş putea să merg la muncă mâine de dimineaţă? Nu aş vrea să lipsesc, am un salariu bun" - "Da, da! Puteţi să mergeţi. Luaţi un paracetamol şi totul e ok. Neamţul zice: "Aş putea să fac activitate fizică? Am de făcut în atelier, trebuie să repar maşina." - "Sigur! Dacă vă simţiți obosit, luaţi o pastiluță şi vă simţiţi bine." Ce întrebare a pus românul: "Pot să beau după ce am făcut vaccinul?". Este exact ce i s-a întâmplat acelei doamne de la centrul de vaccinare românesc", a spus Radu Tudor, în emisiunea Punctul de Întâlnire, de la Antena 3.

Într-un centru de vaccinare de la noi din țară, un român care venise să se imunizeze a fost curios dacă mai poate bea după vaccin. Și nu este banc! Pura realitate.