Radu Herjeu: Din când în când îmi amintesc de ce nu-i suport pe „antreprenorii“ români

Într-o postare pe Facebook, Radu Herjeu, membru în Consiliul de Administrație al Radio România, a exemplificat una dintre chestiunile care îl deranjează la natreprenorii români:

„Din când în când, imediat ce am de-a face cu ei, îmi amintesc de ce nu-i suport pe ”antreprenorii” români.

O prietenă are vouchere de vacanță. Hai să mai schimbăm axa Sinaia-Bușteni cu Slănic Prahova pentru o scurtă ieșire în natură. A găsit un ”resort” balnear care acceptă vouchere. Sigur, prețurile sunt cam de Karlovy Vary, dar voucherele expiră curând și, ca să nu le piardă...Atât doar că patronii vor plata unui avans de 50% (!!!). Ok, sună și întreabă unde/cum se poate plăti online. Ah, păi nu se poate, că noi n-avem site din ăla. Și-atunci cum se achită avansul?!? Dai o fugă până la Slănic, bagi cardul, te întorci acasă și revii când vine vremea vacanței? Da, de ce nu? Sau puteți merge la o bancă să achitați acolo prin POS, dar numai dacă ăia au contract cu firma care a eliberat cardul cu voucherele de vacanță!

Deci, noi vrem clienți, vrem și avans, vrem și banii de la stat, dar doamne ferește să investim ceva. Am senzația că statul are prea multă grijă pentru unii interesați doar de profit“, a scris, pe Facebook, Radu Herjeu.

Jurnalistul Claudiu Lucaci e dezamăgit de litoralul românesc: Privare de somn și ascultarea neîncetată a muzicii la volum ridicat

Într-o postare pe Facebook, jurnalistul Claudiu Lucaci a relatat dezamăgirea pe care a avut-o atunci când a decis să-și petreacă vacanța pe litoralul românesc:

„Am cedat impulsului de a refuza pe viata o vacanta cat de mica pe litoralul romanesc.

Se intampla rar sa mi incalc promisiunea bazata pe numeroasele experiente proaste, pe banii aruncati aiurea si pe frustrarea provocata de serviciile neconforme.

Asa ca, am ajuns sa mi intaresc convingerea ca trebuie evitata orice oferta imbietoare, dar inselatoare si orice promisiune de calitate.

La cel mai mare resort all inclusive, situat in Navodari, am primit de toate: mancare facuta la repezeala, facilitati de plaja la jumatate, apa rece in piscina, preturi de Coasta de azur.

In plus, fara sa fiu prevenit, m am trezit la cazare cu acces liber la un festival de motociclisti. Asta a fost surpriza pe care o aflai dupa ce ajungeai la hotel.

Un sejur dominat de concertul unor trupe rock care si au facut datoria pe scena timp de 12 ore, pana dimineata. Va imaginati cum si au petrecut vacanta sute de familii cu copiii lor?

O oferta pe care o poti avea doar in Romania, pe Litoral, acolo unde toata lumea te jupoaie de bani si te inseala pentru bani.

Felicitari consiliului local care iti ia 1% din costul cazarii pentru nimic.

Calde felicitari managerului hotelului care a organizat un festival in mijlocul turistilor cazati pentru o vacanta de neuitat si de nesuportat.

Cele mai intense ganduri de multumire se indreapta catre proprietarul acestui resort care poate trece la nivelul urmator odata ce va deschide inchisoarea Doftana pentru turisti.

O idee ar fi sa verifice manualul de tortura din vremurile comuniste si sa le aplice clientilor cateva tehnici pe care le a experimentat cu ocazia festivalului de la mare: privarea de somn si ascultarea neincetata a muzicii la volum ridicat.

Desigur ca nicio autoritate n a fost interesata sa preintampine acest experiment cu sute de turisti-detinuti.

Daca va plac astfel de tratamente, continuati sa credeti in turism la malul marii.“, a scris Claudiu Lucaci pe Facebook.

Geamanduri macabre pe litoralul românesc. A început montarea unor balize în formă de cruce

Toţi operatorii de plaje sunt obligaţi ca, pe lângă geamandurile existente, de culoare portocalie, care avertizează turiştii să nu înoate dincolo de ele, să monteze şi unele sub formă de cruce.

„Pericol de înec după acest punct. 30 de oameni au murit anul trecut după ce au depăşit geamandurile. Întoarce-te acum!“, scrie pe ele.



Noile geamanduri au fost achiziţionate de Fundaţia SMURD, fondată de secretarul de stat MAI Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Acestea au costat 2,499.3675 lei cu TVA. Până în prezent, geamandurile au fost montate la Eforie şi Vama Veche.

În fiecare an, zeci de turişti mor înecaţi pe litoralul românesc. Pe lângă teribiliştii care se avântă în valuri, deşi salvamarii arborează steagul roşu, semn că scăldatul este interzis, mulţi cad victimă unei ape liniştite, intrând să se îmbăieze fără să ştie că au anumite probleme de sănătate, cum ar fi o tensiune mare, scrie Adevărul (vezi imaginile AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News