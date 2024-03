Radu Bălănescu, lipsa de falii și stabilitatea în Marea Lojă: Pentru prima dată, a fost liniște

Prof. univ. dr. Radu Bălănescu, președintele Ad Vitam al Conferinței Mondiale a Marilor Loji Masonice Regulare, a fost invitatul analistului Bogdan Chirieac la DCNewsTV, DCNews și ȘtiriDiaspora, astăzi, 25 martie, la ora 15:00. Una dintre discuțiile principale ale acestui interviu a fost tema stabilității și dispariția faliilor în Marea Lojă.

"Am avut niște alegeri desfășurate în linște"

"(...) Am avut niște alegeri desfășurate în liniște. Un singur candidat, ales într-o cvasiunanimitate, ceea ce este un lucru foarte bun. Dacă o să-mi spuneți acum că nu este o dovadă de democrație, să știți că este. Înainte de a avea aceste alegeri noi am discutat cu absolut toată lumea să vedem ce păreri au. Au mai fost poate niște oameni care și-au dorit să candideze. Am stat cu ei de vorbă. Au vrut cu toții să intre într-o echipă. Suntem o echipă în continuare, conducem ca o echipă, și așa cum mi-a plăcut mie să zic ani de-a rândul 'această echipă înseamnă toți membrii din Marea Lojă'", a afirmat Radu Bălănescu.

"Noi am trăit niște experiențe. Nu am avut conflicte interne, dar pot să vă spun altceva. De regulă după ce un mare maestru termină două mandate urma un proces electoral extrem de virulent care provoca pentru o perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă o falie. Existau nemulțumiți, existau oameni bucuroși care se manifestau în anumite moduri, așa cum se întâmplă peste tot. De această dată, pentru prima dată, a fost liniște, a fost armonie, unitate, totul însemnând construcție și continuitate", a spus președintele Ad Vitam al Conferinței Mondiale a Marilor Loji Masonice Regulare, Radu Bălănescu.

