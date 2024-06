"Puteam fi mult mai bine". Alexandra Ungureanu recunoaște că nu are o situație financiară prea bună: "Trebuie să muncesc întruna"

"Sunt convinsă că, în momentul de față, puteam fi mult mai bine, mai sus și un pic mai comodă. Adică să fi făcut niște alegeri care financiar să mă situeze mult mai bine astfel încât acum să am o anumită lejeritate. Spre exemplu, dacă vreau să îmi iau la un moment dat pauză câteva luni să pot face asta. Nu mi-o permit, trebuie să muncesc întruna", a spus Alexandra Ungureanu, pentru cancan.ro.

"A fost din cauza mea, pentru că nu am muncit destul. Nu am avut destul de multă încredere în mine încât să le insuflu asta și echipelor cu care am lucrat. Eu am lucrat cu oameni cu care m-am înhămat ca la pomul lăudat. Mi-au spus că facem, dregem, dar sunt oameni care au vrut să mă transforme în altceva decât eram. Nu mi-au acordat suficient credit, nici eu nu le-am insuflat asta", a mai spus artista.

"Mi-au înghețat creierii"

De curând, artista a trecut printr-o experiență care a făcut-o să înghețe de frică: saltul cu parașuta.

“Când am urcat în avion, mi s-a rupt filmul. Mie mi-e frică să zbor, dar când zbori cu avioane mari e o treabă. Când zbori cu avion mic, unde era cald, mirosea a kerosen, am zis că nu apuc să arunc parașuta că murim cu ăsta. (râde) Mi-au înghețat creierii, aveam un sentiment de resemnare, cu deznădejde. În avion trebuia să fac și un interviu, deci cred că o să urmăriți cel mai penibil interviu pe care l-ați văzut vreodată cu mine, că efectiv nu înțelegeam cuvinte în limba română. Pilotul era francez și aș fi vrut – eu care am făcut facultate în franceză și vorbesc franceză – să îi adresez două vorbe, nu mi-am mai amintit nimic. Până la urmă, mi-a spus instructorul: “Asta e lupta ta cu tine. Știu că poți. O să fii mândră de tine dacă faci asta!”, a povestit artista, pentru ciao.ro.

Cine este Alexandra Ungureanu

Alexandra Ungureanu s-a născut în data de 28 decembrie 1981, în Onești, județul Bacău. Încă din copilărie, a manifestat o înclinație spre muzică, primele lecții de canto fiind luate la vârsta de doar 6 ani. Pe măsură ce a crescut, Alexandra a participat la numeroase concursuri, fiind premiată de multe ori, scrie kanald.ro.

În 2001, a colaborat cu formația Sistem, lansând împreună mai multe proiecte muzicale, printre care "Emoții”, "Senzații” și "Departe de tine”. În 2003, Alexandra Ungureanu a obținut locul trei la Selecția Națională pentru Eurovision, cu piesa "Make this love come true”. În anul următor, a participat la un turneu în 12 orașe din țară, alături de trupe românești cunoscute precum Holograf, Vița de Vie și Taxi. Tot în 2004, a devenit vocea principală a formației Crush.

