Proiect de Hotărâre privind Academia de Poliție. Christian Ciocan: Solicităm MAI o dezbatere publică!

Guvernul a adoptat un Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2007, privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție 'Alexandru Ioan Cuza' din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Aici găsiți Textul integral și Nota de fundamentare pe care le puteți vizualiza pe site-ul MAI.

F.S.D.P.R, prin vocea comisarului șef Christian Ciocan, solicită o dezbatere publică.

'Federația Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din România 'Alexandru Ioan Cuza' a solicitat astăzi Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind Transparența decizională în administrația publică, organizarea unei dezbateri publice unde să fie discutate punctele de vedere cu privire la acest proiect de Hotărâre.' a declarat Christian Ciocan.

'Solicităm acest lucru deoarece considerăm că Academia de Poliție este o instituție extrem de importantă în economia Ministerului. Din Academia de Poliție iese fondul uman atât de necesar pentru asigurarea unui serviciu polițienesc de calitate pentru cetățenii români. În conformitate cu ceea ce noi am discutat și declarat în nenumărate rânduri, că suntem pentru oameni și nu împotriva instituțiilor, iată că Federația demonstrează și își aduce, încă o dată, contribuția și printr-o formă de dezbatere publică, nu doar printr-un dialog social sau puncte de vedere/observații/concluzii. Cerem o dezbatere publică tocmai ca să se înțeleagă faptul că sindicatele au și responsabilități, nu doar drepturi.', a subliniat Ciocan.

'Am declarat întotdeauna că pentru tot ce s-a întâmplat rău în acești ani, în Minister, sindicatele sunt responsabile în egală măsură, dar și pentru binele întâmplat au merite în egală măsură. Proiectul de Hotărâre este extrem de important și Federația ține ca să își declare punctele de vedere în fața oamenilor. De asemenea, și oamenii să își exprime opiniile pentru că Poliția este a comunității, nu este o instituție cu scop de sine, ci este, pe Legea de funcționare și organizare, garantul respectării drepturilor omului. Or, de la Academie, de la fondul uman selectat pleacă totul! Am susținut întotdeauna că responsabilii din resursa umană trebuie să răspundă, în solidar, pe palierele de competență, de ceea ce se întâmplă în timp cu ceea ce au recrutat. În concluzie, Federația solicită MAI organizarea unei dezbateri publice. Am depus deja documentația către Minister.', a concluzionat Christian Ciocan,