Profesor pentru o oră. Robert Cazanciuc le-a predat liceenilor "lecția de democrație"

100 de tineri de la Colegiul Național "Ion Maiorescu" din Giurgiu au fost prezenți în Senat unde l-au ascultat vorbind pe Robert Cazanciuc despre provocările lumii politice. Tinerii au învățat mecanismele prin care se elaborează și se aprobă legile în România și aflat care le sunt drepturile în democrație.

"Profesor pentru o oră. A fost o zi cu adevărat specială în Senatul României. Cu ocazia zilei Internaționale a Educației, am primit astăzi în plenul Senatului 100 de tineri de la Colegiul National Ion Maiorescu din Giurgiu. Alături de colega mea, deputata Elena Dinu, le-am împărtășit aceștor tineri câteva aspecte esențiale despre viața politică și provocările pe care le presupune această responsabilitate.

Am explicat în amănunt procesul de adoptare al legilor într-un sistem bicameral, cum este cel al României, unde Senatul și Camera Deputaților lucrează împreună pentru a elabora și aproba legi. Am subliniat că acest proces este esențial pentru funcționarea democrației noastre și pentru garantarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Am discutat apoi despre legile care pot influența direct viața tinerilor și adolescenților, accentuând importanța participării acestora în procesul legislativ. Am prezentat inițiativele mele legate de prevenirea consumului de droguri.În calitate de senator de Giurgiu și vicepreședinte al Senatului le-am propus sa scriem împreună o Lege a Adolescentului care să îi poată ajuta să își găsească un drum în viata potrivit dorințelor fiecăruia. Avem în vigoare o lege a copilului și una a tinerilor. Cred ca a venit momentul să ii ascultam pe adolescenți și sa scriem împreună o lege care sa ii ajute pe ei în mod direct, școala și părinții pentru ca împreună să se bucure de această etapă a vieții" a scris Robert Cazanciuc, vicepreședintele Senatului, pe profilul personal de Facebook.

