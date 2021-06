Prof. Elena Matei, despre numărul maxim de turişti din Carpaţi. "Nu se poate mai mult de 30 milioane"

„Este o întrebare dificilă pentru că orientarea actuală este spre turismul durabil. Dacă vrem turism durabil trebuie, într-adevăr, să reducem foarte mult impactul, să generăm mai mult venit către comunitățile locale pentru ca acestea să nu mai migreze pentru muncă în alte părți. Turistul să fie satisfăcut și, în același timp, antreprenorul să aibă șanse să își dezvolte afacerea”, a răspuns geograful, la DC NEWS.

Turismul românesc trebuie să se dezvolte durabil

„Vorbim de lucruri diferite. Chiar în acest Forum Carpatic pe care îl organizăm peste o săptămână (...) avem o discuție legată de grupul de lucru turismul durabil care este componenta de sprijin a Convenției Carpatice: nimic nu se întâmplă fără partea aceasta științifică, parte care oferă un anumit background pe care să se consolideze politicile”, a adăugat profesorul de geografie.

„Revenind la subiect, noi mergem către turismul durabil care înseamnă să estimăm, să calculăm cât de mulți turiști putem să primim pe un anumit areal turistic. Spre exemplu, în parcurile naționale fluxul trebuie să fie mult mai mic, trebuie să fie foarte corect gestionat pentru că sunt niște habitate foarte sensibile. În zona de turism balnear, capacitatea de primire a mediului este mult mai mare. La fel, la turismul cultural când vorbim de orașele din Carpați, mă refer în special la Brașov, acestea pot primi foarte mulți”, a continuat Elena Matei.

Teoretic, capacitatea maximă a României depășește 30 milioane turiști/an. Deocamdată, realitatea este de trei ori mai mică

„Teoretic, la nivelul României, eu am calculat că la capacitatea pe care o are actualmente țara, cu aceste hoteluri de 2-3-4-5 stele, (...) România poate să primească undeva la 20 de milioane de turiști, chiar mai mult, pe ansamblul țării”, a explicat ea. „Dacă vorbim de locuri de cazare, aceste locuri de cazare ar putea primi peste 20 milioane turiști. Am avut cea mai fericită dinamică de turiști undeva la 13 milioane. Noi putem primi peste 20 de milioane, chiar peste 30 de milioane de turiști. Depinde de destinații, în parcurile naturale nu putem mări, dar în alte zone putem”.

