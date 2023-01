Probleme în cuplu, după nașterea copilului. Psiholog: Așa apar frustrările! Părinții uită să facă asta la început de drum și apoi intră în rutină

Foarte multe cupluri se confruntă cu probleme, mai ales după nașterea primului copil. Părinții ajung să se dedice întru totul celui mic și foarte puțin propriilor nevoi și dorințe. Beatrice Busuioc, psiholog și psihoterapeut, a vorbit, la interviurile Spectacola, despre această problemă des întâlnită în familiile din România:

„Pe lângă toate rolurile pe care le are un părinte, mai vine un rol, un rol pentru care nu e pregătit. Din păcate, nu există o școală a părinților în care să dai un examen care să-ți spună: Ok, ai trecut, poți să faci un copil!“, a spus Beatrice Busuioc.

„Și chiar dacă ar exista, copiii sunt diferiți, nu există o regulă, ca la carte, și să vii să aplici diferiți pași“, a spus jurnalista Georgiana Toader.

„Un copil este un individ unic și singular care vine cu propriile lui nevoi!“, a replicat psihologul.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Cum îți motivezi copilul să-și facă temele. De ce metoda cu pedeapsa și recompensa nu funcționează

„Viața se schimbă radical atunci când apare un copil. Practic, ce ai trăit până în acel moment, nu vei mai trăi niciodată. O iei de la capăt cu totul, de la a te cunoaște pe tine, corporal, ca femeie, de ați înțelege nevoile, care s-au schimbat, de ați înțelege partenerul, care și el este debusolat de ceea ce se întâmplă, și până la ați cunoaște copilul. Între toate aceste roluri, care nu sunt simple, trebuie să te împarți.

De asemenea, cea mai mare temere pentru părinți este temerea pentru viața copilului. Să te asiguri că acest copil, din punct de vedere medical, nu pățește ceva în primele luni de viață. Este un stres privitor la dormit, la alimentație, la greutate, respiră cum trebuie, etc. Acestea sunt principalele griji ale unui părinte în primele luni de viață.

Focusul este pe acel omuleț care nu face nimic, ci doar doarme, se trezește, mănâncă, după care adoarme la loc. Este atât de mult stres în jurul lui pentru că nu știi ce să faci cu el. E ca și cum mie mi-ar da cineva un mic extraterestru în mână și mi-ar zice să vorbesc cu el. Părinții îl țin pe copil să nu cadă și uită să se relaxeze. Acel copil nu este ceva ce nu poate fi gestionat, ci ține doar de un pic de mai multă atenție. Dacă tu îți dai voie, ca părinte, să primești și ajutor din exterior, poți să o gestionezi mai sănătos, chiar că alegi să ai pe cineva care să te ajute, un părinte sau o bonă, ca să ai și tu timp să te odihnești sau poate, de ce nu, să bei o cafea cu soțul“, a explicat psihologul.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Greșeala adulților în parenting. Psiholog Beatrice Busuioc: Nu trebuie aplicat ca la carte ce e în mediul online. Copilul e ca plastilina

Beatrice Busuioc: Așa apar frustrările în cuplu

„Ei bine, părinții uită să facă asta la început de drum și apoi intră în rutină. Se dezobișnuiesc să mai fie împreună și aleg să fie doar pentru copil. Nu spun că este cazul tuturor părinților, dar majoritatea asta fac. Când apare o altă persoană în viața lor, lucrurile se ramifică. Sunt amândoi pentru acea persoană, dar uită să mai fie pentru ei. Uită că de la ei pleacă modelul pentru acea mică ființă. Așa apar frustrările și nu mai ai timp pentru tine, nu te odihnești, dar nici nu faci nimic în acest sens. Părinții aleg să rămână în acest cerc vicios și doar să se plângă.

Ok, nu mă simt bine în relația de cuplu, după venirea celui mic, hai să vedem ce putem să facem! Ok, nu am timp să dorm, hai să facem un program. Eu, o oră pe zi, am nevoie să dorm. Soțul se angajează să stea el o oră cu copilul.

Dacă stăm să ne plângem că e greu să ai un bebeluș și să crești un copil, nu ajungem să ne bucurăm, de fapt, de această ființă care nu face decât să ne aducă zâmbete pe buze. Rolul lui în viața noastră este să ne coloreze viața“, a concluzionat psihologul Beatrice Busuioc.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Liniștea din restaurante, perturbată de copii. Psihologul Beatrice Busuioc a spus cum trebuie să procedeze părinții

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News