Principele Radu, la Gaudeamus: Este limpede că pe cât mai multă democraţie, pe cât mai multă diviziune

'Cred că mai ales în Uniunea Europeană de astăzi este limpede că puterea politică s-a ascuţit atât de mult din cauza disputelor dintre lideri şi partide, încât este limpede că pe cât mai multă democraţie, pe cât mai multă diviziune, pe cât mai multă prezenţă la vot pe atât mai multă dispută politică. Şi, aceasta are aspecte bune, în aceea că nu putem trăi în afara democraţiei şi aspecte mai puţin bune, în aceea că populaţia şi opinia publică încep să piardă din încrederea pe care o aveau în liderii lor', a spus ASR Radu la standul Curtea Veche Publishing.

În opinia sa, 'votul nu înseamnă altceva decât încredere că acela care va veni pentru patru ani la putere va fi mai bun administrator al domeniului sau al ţării decât cel dinainte'.

'Dar alegerea propriu-zisă nu se face pe temeiul meritului sau al experienţei, aşa cum se face la Academia Română sau la Armată sau în alte instituţii ale ierarhiei, ci se face pur şi simplu pe o încredere pe care o ai, temporară, în cel de la putere. În timp ce 'alchimistul' (Monarhul, potrivit unei întrebări adresate de Adrian Cioroianu - n.r.) care poartă coroană - şi acest lucru s-a văzut limpede în anii noştri la Regina Elisabeta a II-a şi la Regele Mihai - acest tip de leadership nu dezbină niciodată. El nu există decât dacă uneşte', a accentuat ASR Radu.

Principele a explicat că Regele sau Regina ar fi 'un alchimist sau o alchimistă, pentru că 'manevrează' virtuţi, substanţe, valori pe care nimeni altcineva nu le 'manevrează' în acest fel'.

'Monarhul nu poate trăi dacă nu este iubit, nu poate exista dacă nu oferă mândrie, dacă nu e crezut şi dacă nu primeşte încrederea celui din faţă. Când lucrezi cu astfel de sentimente atât de delicate, cum e încrederea sau iubirea sau mândria, (...)

nu există un curs care să te înveţe cum să păstrezi timp de 70 de ani, în cazul Reginei Elisabeta, sau 90 de ani, în cazul Regelui Mihai, iubirea celorlalţi, încrederea în tine. De aceea cred că acest fel de leadership, care e atât de greu de înţeles azi - o ţară precum Elveţia sau Statele Unite, ba chiar şi altele cum sunt Franţa sau Germania aproape că nu mai înţeleg ce înseamnă acest fel de influenţă - dar aici, în România, sigur, influenţa aceasta e cunoscută şi înţeleasă şi, din fericire pentru Coroană, ea este într-o perfectă complementaritate cu elementul puterii', a afirmat el.

ASR Radu a mai arătat că nici Antonia (o fetiţă de 8 ani aflată la standul Curtea Veche - n.r.), nici cei din generaţia ei, nici cei din generaţia a treia 'nu vor face niciodată vreo confuzie între elementul politic şi Coroana Română'.

'Vor înţelege de la sine, chiar dacă nu vor putea s-o exprime în cuvinte, de ce una nu seamănă cu cealaltă şi de ce România are nevoie de amândouă. De ce are nevoie cu o parte a fiinţei ei să se simtă mândră, să iubească, să se simtă în confort identitar şi de ce cu cealaltă are setea de libertate şi de democraţie pe care şi-o exprimă şi manifestă prin societatea civilă în fiecare zi', a mai spus Principele Radu.

Principele Radu şi-a exprimat convingerea că românii înţeleg rolul Coroanei Române, dar unii 'aleg să nu se pună de partea celor care vorbesc despre ea'.

'Şi în societatea civilă sunt o mulţime de oameni inteligenţi şi care vorbesc despre Coroană, alţii care o ignoră, dar aceasta nu înseamnă că nu înţeleg despre ce este vorba, ci aleg să nu se pună de partea celor care vorbesc despre ea. Nu am absolut nicio îndoială că societatea românească înţelege. (...)

Dacă aceasta duce sau nu la o prevedere constituţională în ceea ce priveşte instituţie, aceasta este, desigur, o chestiune mult mai complicată', a susţinut Principele.

ASR Radu a subliniat însă că 'nici generaţia Regelui Mihai, nici generaţia Custodelui Margareta nu a aşteptat ca această specificare constituţională să apară', ci 'şi-a făcut datoria faţă de ţară'.

'Au făcut pentru ţară ceea ce ar fi făcut dacă ar fi fost o prevedere constituţională care să spună că instituţia Coroanei are un caracter constituţional. Până atunci ea are un caracter funcţional şi, uneori, şi-a făcut datoria cel puţin la fel de bine precum şi-o face în ţări în care şeful statului este, în continuare, monarhul, cu mai mult sau mai puţine prerogative', a mai spus Principele Radu, notează Agerpres.

