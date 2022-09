Prețurile de producție în Germania au crescut cu 45,8%. Cea mai mare creștere din 1949

Prețurile de producător au crescut cu 45,8 la sută în august, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, creșterea arătând cea mai puternică creștere de când au început să fie păstrate evidențele, în 1949.

Nivelul incredibil al prețurilor, pe care companiile le plătesc acum pentru materiale, energie și logistică îi lasă pe mulți dintre producători cu o alegere amară: fie transferă prețurile consumatorilor care nu își pot permite, fie riscă să-și strice propriile marje de profit și, eventual, să se confrunte cu falimentul.

Procentul de 45,8% conține în el riscul unei explozii sociale și economice în următoarele luni. În timp ce producătorii ar putea plăti cu 45,8% mai mult, consumatorii nu au văzut încă acest tip de creștere a inflației. În general, se crede că prețurile de producător cresc mai întâi înainte ca aceste costuri mai mari să devină inflație generalizată..

Costurile pentru producători nu cresc doar de la an la an, ci și de la lună la lună, acestea crescând cu 7,9% în august față de iulie. Această cifră a fost și cea mai mare valoare măsurată vreodată în această categorie, potrivit datelor Oficiului Federal de Statistică (Destatis).

Cel mai mare factor în creșterea costurilor vine din sectorul energetic, prețul petrolului, gazului, electricității și altor tipuri de energie crescând cu 139%. Cu toate acestea, acest sector atinge aproape toate celelalte sectoare, inclusiv agricultura, producția și producția chimică. Comparativ cu 2021, doar prețurile la energie electrică au crescut cu 174,9%.

Unele companii au reacționat la această creștere a prețurilor la energie prin simpla oprire a producției, cum ar fi cea mai mare companie siderurgică din lume, ArcelorMittal.

„Producția în Germania nu mai este în prezent competitivă”, a declarat Reiner Blaschek, CEO-ul ArcelorMittal Germania, care a închis recent două fabrici din țară. El solicită intervenția politică rapidă, spunând: „Avem nevoie de prețuri competitive la energie pentru industrie”.

Inflația, extrem de persistentă

Pe lângă energie, prețurile industriale sunt mult mai mari decât în ​​urmă cu un an, indicele prețurilor de producător crescând cu 14% de la an la an. Pot exista unele zone în care prețurile sunt în scădere, dar economiștii rămân surprinși de cât de persistentă rămâne inflația.

„Un șoc al prețurilor incredibil”, a comentat economistul LBBW Jens-Oliver Niklasch cu privire la evoluție, într-un interviu pentru postul de știri german T-Online.

Potrivit Destatis, prețurile de consum au crescut cu 7,9% față de anul precedent, dar consumatorii vor fi probabil afectați de noi creșteri de preț în lunile următoare. În plus, popularele bilete de 9 euro ale țării și reducerile de combustibil pentru autovehicule au expirat deja, ceea ce, potrivit Deutsche Bundesbank, banca centrală a Germaniei, va determina și mai mult inflația să „avanseze într-un interval de două cifre în următoarele câteva luni”.

Companiile trăiesc, de asemenea, cu teama de a fi nevoite să majoreze prețurile produselor lor, deoarece consideră că astfel de creșteri de preț vor duce la o reducere a cererii. În alte cazuri, companiile sunt blocate în contracte pe termen lung, fiind împiedicate să crească prețurile. Cu toate acestea, pe termen lung, companiile vor trebui fie să crească prețurile, fie să se confrunte cu consecințe financiare grave.

Potrivit Institutului Ifo, 47,5% din toate companiile au anunțat deja creșteri de prețuri în august și aproape jumătate spun că intenționează să crească în continuare prețurile.

„Din nefericire, valul de inflație nu-și vede un sfârșit”, a declarat șeful economic Ifo, Timo Wollmershäuser, conform RMX.

