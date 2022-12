Preşedintele Elveţiei, Ignazio Cassis: România trebuie să facă parte din spaţiul Schengen

"Am discutat despre fluxurile migratorii, despre securitate, şi despre frontierele externe ale spaţiului european, despre frontierele Schengen. Am discutat despre decizia luată în urmă cu câteva zile, decizie pe care Elveţia nu a susţinut-o. Părerea noastră este că România trebuie să facă parte din spaţiul Schengen. Dar nu avem drept de vot, nefiind ţară membră (n.r. a UE). Este cunoscută neutralitatea Elveţiei. Dar aparţine comunităţii valorilor europene şi se angajează, alături de UE, pentru stabilitate, securitate, prosperitate", a declarat preşedintele Confederaţiei Elveţiene, Ignazio Cassis, la Palatul Cotroceni.

Klaus Iohannis, primele declaraţii după votul din JAI: Am fost dezamăgit şi supărat. România a primit un NU nemeritat, pentru o chestiune pe care nu am cauzat-o

"Votul din JAI este foarte problematic pentru noi toţi, în România. Trebuie să spun că am fost dezamăgit şi supărat după ce am primit rezultatul acestui vot. Noi de 11 ani ne străduim, negociem şi sperăm să intrăm cu drepturi depline în Schengen. Noi, românii. În decursul acestui an, care se apropie de final, am avut câteva reuşite notabile. Una dintre principalele piedici în calea Schengen a fost MCV, şi am reuşit împreună cu Guvernul, cu coaliţia, să ajungem în punctul în care CE a considerat că acest mecanism s-a finalizat şi a fost ridicat.

Am reuşit, printr-o colaborare intensă şi foarte bună cu Olanda, să îi convingem pe partenerii olandezi să îşi schimbe opinia în chestiunea Schengen faţă de România, şi să propună parlamentului olandez un vot pozitiv pentru România, chestiune aprobată.

Tot în acest an, s-a schimbat ecuaţia politică din Suedia. Iniţial, Parlamentul suedez nu a fost încântat de aderarea României la SChengen, dar am colaborat, am discutat, am negociat, şi am îndepărtat şi rezervele Suediei", a spus Klaus Iohannis.

"România a primit un NU nemeritat"

"Pe 18 noiembrie, ministrul de Interne din Austria declara că Austria nu poate să admită o lărgire a spaţiului Schengen. Dintr-o chestiune care a fost greu de înţeles. S-au vehiculat date care nu au coincis cu ale noastre sau cu datele Frontex. Când s-a votat, s-a petrecut un lucru interesant. Austria a susţinut timp de 2 săptămâni că Schengen nu poate fi extins, pentru că sunt prea mulţi migranţi, dar pentru Croaţia a ştiut să voteze DA, pentru România şi Bulgaria a ştiut să voteze NU.

Acest mod de a face politică în UE nu poate să fie considerat pozitiv. Este foarte clar că migraţia reprezintă o problemă pentru UE, dar este la fel de clar că România nu permite o migraţie nelegală şi nu este cauza unei migraţii nelegale. România a primit un NU nemeritat, pentru o chestiune pe care nu am cauzat-o. Ba dimpotrivă, România este foarte activă în combaterea migraţiei ilegale. De aceea nici românii nu au înţeles acest refuz. Şi oamenii sunt revoltaţi, şi pot să îi înţeleg. Dar în politică nu contează dacă eşti supărat, frustrat, sau bucuros. Noi suntem aleşi pentru a rezolva problemele comunităţii, ale naţiunii, şi asta voi face eu în continuare", a mai declarat Klaus Iohannis.

