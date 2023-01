Preot, despre frică și câini după ce Ana a fost omorâtă: Un specialist ar trebuit să-ți spună un lucru important

Despre învingerea fricii a vorbit preotul Alexandru Nicolae Trușcă.

„Confruntarea fricilor, atunci cand ai fost vatamat dintr-o anumita cauza, ar trebui sa inceapa impreuna cu un specialist. Care ar trebui sa iti spuna, fara ocolisuri, ca un animal agresiv ramane un animal agresiv si daca iti este, si daca nu iti (mai) este frica de el. Faptul ca nu iti (mai) este frica de el nu reprezinta in niciun caz un factor de protectie. Pe animal nu il intereseaza detaliul la care fac referire.

Instinctele lui nu au trecut prin cabinetul de psihoterapie. Frica trebuie sa ramana, deci, acolo, in doze rezonabile cat sa iti spuna ca "hei, nu te apropia de locul respectiv, e cazul sa preferi un comportament evitant in anumite situatii - in cele in care viata ta chiar poate fi pusa in pericol."

Aceasta este frica rationala. Unii ar spune ca nu e sanatos sa eviti. Bine, daca nu va convine cuvantul, atunci inlocuiti-l cu precautie si tot la evitare ajungeti. Aceeasi reteta trebuie aplicata si in alte situatii de viata, cand decizi sa nu iti fie frica de tot felul de alte lucruri, dar nu iei in calcul riscurile. Sa fii rational inseamna sa realizezi echilibrul corect dintre intensitatea amenintarii si resursele tale de supravietuire. Cand te sperii prea tare din cauze minore, atunci trebuie sa iti pui intrebari si sa iti confrunti fricile. Cand amenintarea e majora trebuie sa inveti sa te protejezi. Un specialist competent va sti intotdeauna sa te ajute sa faci diferenta”, a spus preotul Alexandru Nicolae Trușcă.

„Unghiul din care am privit problema, in postarea mea, a fost confruntarea individuala cu frica. Este foarte clar ceea ce am scris. Faptul ca nu am luat in discutie responsabilitatea autoritatilor nu le scuteste nicidecum in mintea mea de responsabilitate. Daca ar fi sa analizam tot din perspectiva fricii, atitudinea autoritatilor o amplifica. Incompetenta si nepasarea, la modul general, ne face sa fim mai tematori, in loc sa fim mai relaxati. Doar ca aici intram intr-un alt domeniu, psihologie sociala. Mi-e teama (as spune chiar frica) de situatia in care ne aflam, incepe sa para fara iesire, nenumarat de multi incompetenti in institutii care lasa deschise larg posibilitatile mortii fizice sau psihice, lente sau rapide”, a mai spus preotul.

VEZI ȘI: Duhovnicul Anei, femeia ucisă de câini în București: De ce s-a întors în locul unde mai fusese mușcată de animale - https://www.dcnews.ro/duhovnicul-anei-femeia-ucisa-de-caini-in-bucuresti-de-ce-s-a-intors-in-locul-unde-mai-fusese-muscata-de-animale_902871.html

VEZI ȘI: Mircea Badea, o abordare diferită despre cazul Anei, femeia ucisă de câini: Sunt absolut sătul să aud un astfel de discurs. E și discursul Danei Budeanu - https://www.dcnews.ro/mircea-badea-o-abordare-diferita-despre-cazul-anei-femeia-ucisa-de-caini-sunt-absolut-satul-sa-aud-un-astfel-de-discurs-e-si-discursul-danei-budeanu_902876.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News